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10 bin çocuğa 'Gönül'den aile

Devlet korumasındaki çocukların aile ortamında büyümesi için gerçekleştirilen “Gönül Elçileri Projesi” ile koruyucu aile modeli güçlendirildi. Projeyle, 8 bin 307 aile, 10 bin çocuğa yuva oldu.

Nur Banu Aras
04:00 - 13/04/2024 Saturday
Güncelleme: 03:43 - 13/04/2024 Saturday
Yeni Şafak
Gaziantep'te 12 yıldır çocuk hasreti çeken 35 yaşındaki Fehime ve Adem Yalçın çifti, 20 günlük bebeğe koruyucu aile oldu.
Gaziantep'te 12 yıldır çocuk hasreti çeken 35 yaşındaki Fehime ve Adem Yalçın çifti, 20 günlük bebeğe koruyucu aile oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet korumasındaki çocukları kurum bakımı yerine aile ortamında büyümesi için 'koruyucu ailelik' projesi ile çocuklara 'yuva' oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Gönül Elçileri Projesi" ile koruyucu aile sayısında artış oldu. Gönül Elçileri Projesi, koruyucu aile modelini güçlendirdi.

8 bin 307 aile yaklaşık 10 bin çocuğa sıcak bir yuva oldu.


ÇOCUKLARA 'YUVA'

Çocuklar sağlıklı gelişebilmeleri için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, güven sağlayacak, sosyal ve maddi gereksinimlerini karşılayabilecek sıcak bir aile ortamına ihtiyaç duyuyor. Koruyucu aile bakımının, çocuğa sağladığı aile ortamı çocuğun psiko-sosyal gelişiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve geleceğe hazırlanması açısından önem taşıyor. 8 bin 307 aile yanında yaklaşık 10 bin çocuk bulunuyor.


AİLELERE OLANAKLAR SAĞLANIYOR

Hükümet, koruyucu aileler ile yanına yerleştirilen çocuğa bazı olanaklar sağlıyor. Koruyucu ailelere baktıkları her çocuk için, çocukların bakım, eğitim ve yetiştirilme harcamaları için aylık ücret ödeniyor. Özel ihtiyaçları bulunan ya da engelli çocuklar için aylık bakım ücreti yüzde elli fazla uygulanıyor. Her öğretim yılı başında eğitim masrafları karşılığı olarak bakım ücreti üç kat arttırılarak ödeniyor. Çocukların giyim masrafları için yılda iki kez bakım ücreti iki kat artırılarak ödeniyor. Çocukların sağlık harcamaları Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri kapsamında karşılanıyor. Koruyucu ailelere temel anne-baba eğitimi, çocuk gelişimi, iletişim gibi konularda eğitim veriliyor.


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