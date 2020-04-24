100 yıl sonra çok daha güçlüyüz: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülke genelinde coşkuyla kutlandı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Türkiye’ye 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıl dönümünü unutturmadı. Bu yılki kutlamalar, izolasyon ve sosyal mesafe kuralı gözetilerek evlerden yapıldı. Gün boyu süren etkinliklerin ardından saat 21.00’de TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un çağrısı ile ellerinde bayraklarıyla balkonlara çıkan vatandaşlar bayram coşkusunu hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı söyleyerek yaşadı. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konutundan katıldı. Ulusal kanalların hepsi aynı dakikalarda marşımızı yayınladı.

İstanbul

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Ankara

KUTLAMALAR GÜN BOYU SÜRDÜ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, bu yıl evlerde yapıldı. Türkiye’nin dört bir yanında çocuklar evde, balkonda ve bahçede hazırladıkları videolarla bayram kutlaması yaptı. Bayrama özel kıyafetlerini giyen ve süslemeler yapan minikler, ellerinde Türk bayraklarıyla hazırladığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı.





FOTOĞRAF 9 Kavak ilçesinde, Türkiye’nin dalgalanan en büyük bayrağı olan 2 bin metrekarelik dev Türk bayrağının olduğu noktada tören düzenlendi. İlçe Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve jandarmalardan oluşan yaklaşık 60 kişi saat 21.00’de, 116 metrelik bayrak direği önünde İstiklal Marşı okudu. 9 yıl önce yaptırılan Türk bayrağının yer aldığı 116 metre yüksekliğindeki direk ise 92 ton ağırlığa sahip. Temeline 400 ton beton dökülen 730 metre rakımdaki Türk bayrağının ağırlığı ise 450 kilo. Paraşüt kumaşı kullanılarak üretilen bayrak, 2 ayda bir değiştiriliyor. Samsun- Ankara Karayolu üzerinde bulunan bayrağı görenler ise araçlarını durdurup fotoğraf çekip, selfie yapıyor. Türk bayrağının alt kısmında ise ay yıldız şeklinde bir de mescit bulunuyor. 2 bin metrekarelik dev Türk bayrağı altında tören 2 bin metrekarelik dev Türk bayrağı altında tören 2 bin metrekarelik dev Türk bayrağı altında tören Samsun'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Türkiye'nin dalgalanan en büyük Türk bayrağının altında saat 21.00'de İstiklal Marşı okundu. BiP'te paylaş

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MECLİS BAŞKANI EBA’DA DERS VERDİ

İstanbul, Gaziantep, Manisa, Elazığ gibi birçok ilde çocuklar gökyüzüne kırmızı beyaz balonlar bıraktı.

Öte yandan sabah 9’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan ve tüm gün süren TRT EBA’nın “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Yayını” çocuklara etkinlik dolu bir gün geçirmelerini sağladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da TRT EBA ekranlarında Birinci Meclis’ten çocuklara seslendi. Selçuk, “Bizim 23 Nisan coşkusunu duymamız için dışarıda olmaya ihtiyacımız yok. Kalbiniz, niyetiniz ve o uçsuz bucaksız hayal dünyanız bunun için yeterli” dedi. TBMM Başkanı Şentop da aynı kanal üzerinden çocuklara 100. yıl dersi verdi. Şentop, “100 yıldır varlığını koruyan bir parlamento ilelebet yaşayacak demektir” ifadelerini kullandı. Saat 13.00’te 81 ildeki tüm resmi, özel okul ve kurumlarda okul hoparlörlerinden 100. Yıl Marşı yayınlandı. Törenlerde okul müdürleri ve idari kadrolar sosyal mesafe kurallarını gözeterek hazır bulundu.

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SOKAKLARDA MARŞIMIZ YANKILANDI

İzmir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un 23 Nisan’da saat 21.00’de evlerin balkonlarından İstiklal Marşı okunması yönündeki çağrısı bütün Türkiye’de karşılığını buldu. Birçok siyasi partinin, meslek odasının, sendikanın, demokratik kitle örgütleri başkan ve yöneticileri ile sanatçıların da çağrı yaptığı İstiklal Marşı dün hep bir ağızdan okundu. Türkiye’nin dört bir yanını saran milli egemenlik ruhu, vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı. Televizyon kanalları da yayınlarına ara vererek bu coşkuya katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konutundan milli marşımıza eşlik etti.

FOTOĞRAF 11 Türkiye'nin her yerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla binlerce kişi evlerinin balkonlarında İstiklal Marşı okuyarak bu anlamlı günü kutladı. Hep bir ağızdan milli marşımızı okuyan halk, ay yıldızlı bayrakları dalgalandırmayı da ihmal etmedi. Türkiye'nin her yerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla binlerce kişi evlerinin balkonlarında İstiklal Marşı okuyarak bu anlamlı günü kutladı. Hep bir ağızdan milli marşımızı okuyan halk, ay yıldızlı bayrakları dalgalandırmayı da ihmal etmedi. Türkiye'nin her yerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla binlerce kişi evlerinin balkonlarında İstiklal Marşı okuyarak bu anlamlı günü kutladı. Hep bir ağızdan milli marşımızı okuyan halk, ay yıldızlı bayrakları dalgalandırmayı da ihmal etmedi. Türkiye'nin her yerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla binlerce kişi evlerinin balkonlarında İstiklal Marşı okuyarak bu anlamlı günü kutladı. Hep bir ağızdan milli marşımızı okuyan halk, ay yıldızlı bayrakları dalgalandırmayı da ihmal etmedi. Türkiye'nin her yerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla binlerce kişi evlerinin balkonlarında İstiklal Marşı okuyarak bu anlamlı günü kutladı. Hep bir ağızdan milli marşımızı okuyan halk, ay yıldızlı bayrakları dalgalandırmayı da ihmal etmedi. Türkiye'nin her yerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla binlerce kişi evlerinin balkonlarında İstiklal Marşı okuyarak bu anlamlı günü kutladı. Hep bir ağızdan milli marşımızı okuyan halk, ay yıldızlı bayrakları dalgalandırmayı da ihmal etmedi. Türkiye'nin her yerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla binlerce kişi evlerinin balkonlarında İstiklal Marşı okuyarak bu anlamlı günü kutladı. Hep bir ağızdan milli marşımızı okuyan halk, ay yıldızlı bayrakları dalgalandırmayı da ihmal etmedi. Türkiye'nin her yerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla binlerce kişi evlerinin balkonlarında İstiklal Marşı okuyarak bu anlamlı günü kutladı. Hep bir ağızdan milli marşımızı okuyan halk, ay yıldızlı bayrakları dalgalandırmayı da ihmal etmedi. Türkiye'nin her yerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla binlerce kişi evlerinin balkonlarında İstiklal Marşı okuyarak bu anlamlı günü kutladı. Hep bir ağızdan milli marşımızı okuyan halk, ay yıldızlı bayrakları dalgalandırmayı da ihmal etmedi. Türkiye'nin her yerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla binlerce kişi evlerinin balkonlarında İstiklal Marşı okuyarak bu anlamlı günü kutladı. Hep bir ağızdan milli marşımızı okuyan halk, ay yıldızlı bayrakları dalgalandırmayı da ihmal etmedi. Türkiye'nin her yerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla binlerce kişi evlerinin balkonlarında İstiklal Marşı okuyarak bu anlamlı günü kutladı. Hep bir ağızdan milli marşımızı okuyan halk, ay yıldızlı bayrakları dalgalandırmayı da ihmal etmedi. Türkiye tek yürek oldu: Yurdun her yerinde aynı anda İstiklal Marşı okundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'nin dört bir yanında evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okudu. BiP'te paylaş

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Türkiye tek yürek

Şanlıurfa

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Denizli

Türkiye dün saat 21.00’de büyük bir heyecanla balkonlara çıkıp İstiklal Marşı’nı okudu. Bir çok şehirde kutlamayla beraber ses ve ışık gösterileri yapıldı. Vatandaşlar, ışıklarını yakıp söndürerek, meşaleler yakarak coşkuya ortak oldu. Sokağa çıkma yasağı olmayan şehirlerde belediye bandoları da milli marşımızı seslendirirken, vatandaşlar araç konvoylarıyla bulundukları kenti turladı. İstanbul Havalimanı Kulesi 23 Nisan’a özel kırmızı beyazla ışıklandırıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kırmızı beyaz renklere büründü. Türkiye genelinde stat ışıkları açılarak hoparlörlerden İstiklal Marşı yayınlandı, skorboardlarda Türk bayrağı yansıtıldı. Görev başındaki polis ekipleri, bekçiler, itfaiyeciler de görev noktalarında araçlarının tepe lambalarını açarak kent genelinde okunan İstiklal Marşı’na eşlik etti.

OYNAT 00:57 TBMM’de ışık ve havai fişek gösterileri eşliğinde İstiklal Marşı okundu TBMM'nin açılışının yüzüncü yılı dolayısıyla TBMM ön kısmında ışık ve havai fişek gösterisi düzenlendi. Gösteriye TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve milletvekilleri katıldı. Gösteri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasının ekranlardan gösterimi ile başladı. Daha sonra İstiklal marşı okundu. Bu esnada havai fişek ve ışık gösterisi yapıldı. BiP'te paylaş

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Eren’i unutmadık

Şehit Eren Bülbül'ün mezarı da ziyaret edildi.

Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017’de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da unutulmadı. Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Topal (sağda) ve beraberindekiler Eren Bülbül’ün mezarını ve annesi Ayşe Bülbül’ü ziyaret etti.

Çocukları temsilen 100 ayakkabı

Manisa

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’ndaki çelenk sunma töreninin ardından üzerinde Türk bayrağı olan balonlar gökyüzüne bırakıldı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında evden çıkmaları yasak olan çocukları temsilen 100 ayakkabı tören alanına kondu. Tören sonunda Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konvoy yaparak çocukların bayramlarını kutladı.

7 tepenin şehrinden 7 kıtaya konser

Galata Kulesi’nde flüt sanatçısı Elif Yurdakul Baykurt “Syrinx” (Claude Debussy) adlı eseri icra etti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan dolayısıyla “7 tepenin şehrinden 7 kıtaya” düzenlenen konser, İletişim Başkanlığının YouTube kanalından yayınlandı. Konserde, İstanbul semalarından tüm dünyaya sevgi ve birlik çağrısında bulunuldu. Konserde, Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanmakta olan bu zor dönemde sanatçıların İstanbul’un yedi farklı noktasından gerçekleştirdikleri performanslarıyla tüm dünyaya dayanışma mesajı verildi. Salgınla mücadele eden birçok ülkeye tıbbi malzeme yardımında da bulunan Cumhurbaşkanlığı, kıtaların buluştuğu İstanbul’da bu kez de kalpleri buluşturarak birlik ve bütünlük bilincini vurguladı.

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OYNAT 00:00 Dışişlerinden TBMM'nin 100. yılı ve 23 Nisan için videolu kutlama mesajı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ekibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. Yılını ve 23 Nisan'ı İstiklal Marşı'nı okudukları bir video kolajı ile kutladı. BiP'te paylaş

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1. Meclis binası süslendi

1.Meclis Binası

TBMM’nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 1. Meclis binası bayraklar ve Atatürk posteriyle süslendi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Meclis binasına gelerek TRT EBA TV üzerinden çocuklara seslendi.

FOTOĞRAF 22 TBMM, açılışının 100. yıl dönümünde 23 Nisan özel gündemi ile toplandı. Genel Kurul oturumuna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve kabine üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. TBMM açılışının 100. yıl dönümü özel oturumu başladı Türkiye Büyük Millet Meclisi, açılışının 100. yıl dönümünde özel oturumla toplandı.

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Online tören

Derin Kalaycı, babası Necati Kalaycı ve annesi Sevgi Yeşim Kalaycı

Ankara’da bir özel okulun 2. sınıf öğrencileri, bayram için süsledikleri evlerinde, telekonferansla sınıf arkadaşları ve öğretmenlerine bağlanarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı online kutladı. Öğrencilerden Derin Kalaycı, babası Necati Kalaycı ve annesi Sevgi Yeşim Kalaycı ile kutlamalara katıldı.





Vefakar ekipler iş başında

Van

Vefa ekipleri, Türkiye’nin dört bir yanında çocukları mutlu etmek için harekete geçti. Van’da İpekyolu Belediyesi, bayramı evinde geçiren çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Mersin’de de yurt dışından getirilerek öğrenci yurdunda gözlem altına alınan ailelerin çocuklarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, çocuklara oyuncak ve Türk bayrağı hediye etti. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de doğum günü olan bir çocuğa pasta götürdü.

Sağlıkçılardan kutlama

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelleri

Koronavirüs salgınıyla mücadelede ön saflarda kahraman gibi çalışan sağlık görevlileri de 23 Nisan’ı unutmadı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin pandemi servisinde çalışan sağlık personeli, Türk bayrağı açarak, çocukların bayramını kutladı.