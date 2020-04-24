100 yıl sonra çok daha güçlüyüz: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülke genelinde coşkuyla kutlandı
Türkiye, TBMM’nin açılışının 100. yıldönümünü “Evde kal” çağrısına da uyarak coşkuyla kutladı. Çocuklar gün boyu evde, balkonda, bahçede hazırladıkları videoları paylaştı. Saat 21.00’de bayraklarıyla balkona çıkıp İstiklal Marşı’nı okudu. 100 yıl önce Kurtuluş Savaşı’nın yanısıra “yoklukla” da mücadele veren Türkiye, bugün salgında tüm dünyaya yardım edebildiği için de gururluydu.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Türkiye’ye 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıl dönümünü unutturmadı. Bu yılki kutlamalar, izolasyon ve sosyal mesafe kuralı gözetilerek evlerden yapıldı. Gün boyu süren etkinliklerin ardından saat 21.00’de TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un çağrısı ile ellerinde bayraklarıyla balkonlara çıkan vatandaşlar bayram coşkusunu hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı söyleyerek yaşadı. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konutundan katıldı. Ulusal kanalların hepsi aynı dakikalarda marşımızı yayınladı.
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KUTLAMALAR GÜN BOYU SÜRDÜ
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, bu yıl evlerde yapıldı. Türkiye’nin dört bir yanında çocuklar evde, balkonda ve bahçede hazırladıkları videolarla bayram kutlaması yaptı. Bayrama özel kıyafetlerini giyen ve süslemeler yapan minikler, ellerinde Türk bayraklarıyla hazırladığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
Öte yandan sabah 9’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan ve tüm gün süren TRT EBA’nın “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Yayını” çocuklara etkinlik dolu bir gün geçirmelerini sağladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da TRT EBA ekranlarında Birinci Meclis’ten çocuklara seslendi. Selçuk, “Bizim 23 Nisan coşkusunu duymamız için dışarıda olmaya ihtiyacımız yok. Kalbiniz, niyetiniz ve o uçsuz bucaksız hayal dünyanız bunun için yeterli” dedi. TBMM Başkanı Şentop da aynı kanal üzerinden çocuklara 100. yıl dersi verdi. Şentop, “100 yıldır varlığını koruyan bir parlamento ilelebet yaşayacak demektir” ifadelerini kullandı. Saat 13.00’te 81 ildeki tüm resmi, özel okul ve kurumlarda okul hoparlörlerinden 100. Yıl Marşı yayınlandı. Törenlerde okul müdürleri ve idari kadrolar sosyal mesafe kurallarını gözeterek hazır bulundu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un 23 Nisan’da saat 21.00’de evlerin balkonlarından İstiklal Marşı okunması yönündeki çağrısı bütün Türkiye’de karşılığını buldu. Birçok siyasi partinin, meslek odasının, sendikanın, demokratik kitle örgütleri başkan ve yöneticileri ile sanatçıların da çağrı yaptığı İstiklal Marşı dün hep bir ağızdan okundu. Türkiye’nin dört bir yanını saran milli egemenlik ruhu, vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı. Televizyon kanalları da yayınlarına ara vererek bu coşkuya katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konutundan milli marşımıza eşlik etti.
Türkiye dün saat 21.00’de büyük bir heyecanla balkonlara çıkıp İstiklal Marşı’nı okudu. Bir çok şehirde kutlamayla beraber ses ve ışık gösterileri yapıldı. Vatandaşlar, ışıklarını yakıp söndürerek, meşaleler yakarak coşkuya ortak oldu. Sokağa çıkma yasağı olmayan şehirlerde belediye bandoları da milli marşımızı seslendirirken, vatandaşlar araç konvoylarıyla bulundukları kenti turladı. İstanbul Havalimanı Kulesi 23 Nisan’a özel kırmızı beyazla ışıklandırıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kırmızı beyaz renklere büründü. Türkiye genelinde stat ışıkları açılarak hoparlörlerden İstiklal Marşı yayınlandı, skorboardlarda Türk bayrağı yansıtıldı. Görev başındaki polis ekipleri, bekçiler, itfaiyeciler de görev noktalarında araçlarının tepe lambalarını açarak kent genelinde okunan İstiklal Marşı’na eşlik etti.
Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017’de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da unutulmadı. Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Topal (sağda) ve beraberindekiler Eren Bülbül’ün mezarını ve annesi Ayşe Bülbül’ü ziyaret etti.
Çocukları temsilen 100 ayakkabı
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’ndaki çelenk sunma töreninin ardından üzerinde Türk bayrağı olan balonlar gökyüzüne bırakıldı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında evden çıkmaları yasak olan çocukları temsilen 100 ayakkabı tören alanına kondu. Tören sonunda Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konvoy yaparak çocukların bayramlarını kutladı.
7 tepenin şehrinden 7 kıtaya konser
Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan dolayısıyla “7 tepenin şehrinden 7 kıtaya” düzenlenen konser, İletişim Başkanlığının YouTube kanalından yayınlandı. Konserde, İstanbul semalarından tüm dünyaya sevgi ve birlik çağrısında bulunuldu. Konserde, Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanmakta olan bu zor dönemde sanatçıların İstanbul’un yedi farklı noktasından gerçekleştirdikleri performanslarıyla tüm dünyaya dayanışma mesajı verildi. Salgınla mücadele eden birçok ülkeye tıbbi malzeme yardımında da bulunan Cumhurbaşkanlığı, kıtaların buluştuğu İstanbul’da bu kez de kalpleri buluşturarak birlik ve bütünlük bilincini vurguladı.
TBMM’nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 1. Meclis binası bayraklar ve Atatürk posteriyle süslendi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Meclis binasına gelerek TRT EBA TV üzerinden çocuklara seslendi.
Ankara’da bir özel okulun 2. sınıf öğrencileri, bayram için süsledikleri evlerinde, telekonferansla sınıf arkadaşları ve öğretmenlerine bağlanarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı online kutladı. Öğrencilerden Derin Kalaycı, babası Necati Kalaycı ve annesi Sevgi Yeşim Kalaycı ile kutlamalara katıldı.
Vefa ekipleri, Türkiye’nin dört bir yanında çocukları mutlu etmek için harekete geçti. Van’da İpekyolu Belediyesi, bayramı evinde geçiren çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Mersin’de de yurt dışından getirilerek öğrenci yurdunda gözlem altına alınan ailelerin çocuklarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, çocuklara oyuncak ve Türk bayrağı hediye etti. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de doğum günü olan bir çocuğa pasta götürdü.
Sağlıkçılardan kutlama
Koronavirüs salgınıyla mücadelede ön saflarda kahraman gibi çalışan sağlık görevlileri de 23 Nisan’ı unutmadı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin pandemi servisinde çalışan sağlık personeli, Türk bayrağı açarak, çocukların bayramını kutladı.