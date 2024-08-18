15 Eylül'e kadar kibrit bile çakmayın

Ülke genelinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor. Son 4 günde başlayan 69 yangın kontrol altına alındı. Manisa, Bolu, İzmir, Aydın ve Karabük’teki yangınlara havadan ve karadan 90 hava aracı, arazöz ve iş makinesinden oluşan 1218 kara aracıyla müdahale ediliyor. 5 bine yakın personel de sahada. Hava sıcaklığı, düşük nem ve şiddetli rüzgar, müdahaleyi zorlaştırıyor.





MİLAS KONTROL ALTINDA

Yangınların son durumu hakkında Aydın’da açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son olarak Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Yumaklı, “Bir önceki açıklamamızda 6 aktif yangından bahsetmiştik. Bunlardan biri olan Muğla Milas yangını kontrol altına alındı çok şükür. Halihazırda 5 aktif yangınımız var” dedi.





YENİ UÇAK BÖLGEDE

Yumaklı “İzmir Karşıyaka’daki Yamanlar bölgesi dik vadiler ve sarp alandan oluştuğu için oraya hava araçları müdahale edemiyor. Karadan müdahale ediliyor. Yangının enerjisi düşürüldü. Şehri tedirgin edecek bir husus söz konusu değil. Bir vadinin içerisine sıkıştı yangın. Aydın Bozdoğan’daki yangına da 8 uçak ve 14 helikopterle müdahale ediliyor. Bu uçaklardan biri geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye getirdiğimiz Be-200 ağır sınıf yangın söndürme uçağı. Onu da buraya yönlendirdik” şeklinde konuştu.





HEPSİ SÖNDÜRÜLECEK

Aydın’da yanan alanda rüzgarın bir miktar azaldığını, kuzey ve güney hattaki 2 noktada ekiplerin yoğun çalıştığını ifade eden Yumaklı, “Rüzgarın artması halinde ekipler için hayati tehlike söz konusu olabiliyor” ifadelerini kullandı. Diğer bölgelerdeki yangınlara da değinen Yumaklı, şunları kaydetti: “Halihazırda müdahale edilen Bolu Göynük, Karabük Ovacık ve Manisa Gördes. Burada da enerjileri düşürüldü. Yeni bir yangın çıkmazsa yakın zamanda iyi haberler vereceğiz.”





İZMİR VE BOLU'DA TUTUKLAMA

Aynı anda başlayan orman yangınları, ihmal ve sabotaj ihtimalini güçlendiriyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılıkları yangınlarla ilgili soruşturmalar başlattı. İzmir'de Tire'de 3 kişi tutuklandı, Ödemiş'te 2, Bayındır'da 1 ve Karşıyaka'da 1 olmak üzere toplam 4 şahıs gözaltına alındı. Bolu Göynük'te ise gözaltına alınan 4 şahıstan 2'si tutuklandı.





ULUSLARARASI ÇAĞRILIK DURUM YOK

Alevlerin yanı sıra ülke genelinde dezenformasyonla da mücadele ediliyor. Bakan Yumaklı bu duruma “Gece boyu yangınlarla mücadele ederken bir de organize kötülükle mücadele ediyoruz. İnsan ülkesine bunu niye yapar?" diye tepki gösterdi. Yumaklı şöyle konuştu: "Uluslararası çağrılar var mesela. Bizim uluslararası çağrıyı gerektirecek herhangi bir durumumuz yok ki. Bu, panik oluşturmak için yapılıyor maalesef. Bir de başka yangınlar, sanki İzmir yangınıymış gibi servis edildi. Yani ‘Organize kötülük’ demekten başka aklıma bir şey gelmiyor. Lütfen sadece bizim ve valiliklerin açıklamalarını baz alın.”





ÇANAKKALE RUHUYLA

Orman işçileri, yeşil vatanın kül olmaması için yangınlara karşı canla başla mücadele ediyor. Onlardan biri de Çanakkale’de kontrol altına alınan yangına müdahale eden Eceabat Orman İşletme Şefi Ahmet Yüksel. Yangına giderken trafik kazası geçiren Yüksel, tedavi olduktan sonra başı ve elleri sargılı şekilde söndürme çalışmalarına katıldı. Yüksel, “Yangın savaşçılarıyız. Yeşil vatan için elimizden geleni yaparız. 109 yıl önce burada atalarımız canlarını hiçe saymış. 109 yıl sonra da biz elimizden geldiğince mücadelemizi ettik” dedi.





ERKEN IHBARLA HIZLI MÜDAHALE

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) verilerine göre geçen yıl 1-17 Ağustos tarihlerinde 312 orman yangını çıktı. Bu yılın aynı döneminde bu rakam 404 oldu. 2023'ün ilk 7 ayında 1384 orman yangını kayıtlara geçerken, bu yıl ise 2 bin 495 orman yangını yaşandı. Geçtiğimiz yıla oranla bu yıl 1111 daha fazla yangın çıktı, ancak erken ihbarla hızlı müdahale edildiği için daha az alan zarar gördü. Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz, “Yangın başına düşen alan bazında azalma var. Yani geçtiğimiz yıllara göre yangın sayısı artarken, yangın başına düşen alan 70 hektardı, şimdi 50 hektara indi. Yangının çıktığı nokta sayısı artarken, erken ihbarla müdahale hızlandı” dedi. Yangınların büyük oranda insan kaynaklı olduğunu kaydeden Türkyılmaz “Son İzmir yangını da piknikçilerin hatasıyla çıktı. Daha hassas olmalıyız” diye konuştu.





3 bin 583 kişi tahliye edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, yanan bölgelerden tahliye edilen vatandaşlar hakkında bilgi verdi. Söz konusu alanlardan tedbir amacıyla 3 bin 583 kişi tahliye edildi. İzmir’de yangının yerleşim yerlerine yakın olması sebebiyle 8 farklı yerleşim yerinde 900 kişi, Bolu Göynük'te 4 farklı yerleşim yerindeki 413 kişi, Manisa Gördes'te 1190, Aydın Bozdoğan’da ise 3 farklı yerleşim yerinde 550 kişi güvenli alanlara nakledildi.





İki günde 2 bin 134 sorti

Orman yangınlarıyla mücadelede en önemli güç çarpanı hava araçları. Yanan alana tek sortide tonlarca su bırakabilen uçak ve helikopterler, alevlerin söndürülmesinde büyük rol oynuyor. Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ait hava araçları 15-16 Ağustos'ta yangın bölgelerinde 583 saat uçuş yaptı. Önceki geceye kadar 2 bin 134 sorti yapan uçaklar, alevlere teslim olan ormanlık alana havadan 7 bin 662 ton su bıraktı.



