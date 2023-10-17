19 şehir ‘değişim’ istedi

Kemal Kılıçdaroğlu.
Şu ana kadar yapılan 80 il kongresinde İstanbul, Gaziantep, Denizli, Malatya, Manisa, Edirne, Trabzon, Samsun, Giresun, Aksaray, Yozgat, Tokat, Bolu, Çankırı, Çanakkale, Düzce, Sakarya, Sinop ve Kastamonu’da değişim yanlıları kazandı. Bu illerin delege toplamı ise 402’yi buluyor.
5 ŞEHİR RENK VERMEDİ
Genel başkan adayı Özgür Özel’in Parti Meclisi, milletvekilleri gibi doğal delegelerden alacağı destekle çıtayı 500’e yükseltebileceği değerlendiriliyor. Kurultaya üç hafta kaldığı dikkat çekilerek il kongrelerinde ortaya çıkan dengelerin değişebileceğinin altı çiziliyor. Geri kalan 61 ilde ise Kırklareli gibi bazı şehirlerde tek adaylı seçim süreci yaşandı. Tek adaylı ve rengini belli etmeyen 5 ilin olduğu kaydediliyor. Kılıçdaroğlu’nun ise oyunun kongreye katılımın yoğunluğuna göre 800-900 arası değişebileceği belirtiliyor.