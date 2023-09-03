20. İmam Hatipliler Kurultayı Uşak’ta yapıldı

20. İmam Hatipliler Kurultayı
Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren imam hatip okulları mezun derneklerinin yöneticileri, üyeleri, eğitimciler ve gönüllüler başta olmak üzere yaklaşık bin 850 kişinin katıldığı 20. İmam Hatipliler Kurultayı Uşak’ta düzenlendi. Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen iki günlük programda yılın şiarı ile sonuç bildirgesi de açıklandı.
"Gelin bu yükü beraber taşıyalım"
"O tarihe kadarki rakamlara ulaşmış durumdayız"
"Türkiye'deki bütün eğitim sistemini geliştireceğiz"
Tekin, anne babaların, çocuklarını hem çağın ilimlerini hem de dini değerleri bir arada öğrenmeleri, eğitimini sürdürürken de ibadetlerini yerine getirmeleri için imam hatip liselerine gönderdiğini belirtti.
- İmam hatip okullarının bu ülkede geçmişle geleceğin bağlantısını kuran, bu ülkenin geleneklerini, göreneklerini ve bu ülkedeki insanların bir arada yaşamasını ve ideallerini pekiştiren bir çimento olduğunu dile getiren Tekin, "Türkiye'deki bütün eğitim sistemini geliştireceğiz. Gelecek kuşaklar arasında nitelikli, geçmişine bağlı, gelecekle ilgili adalet temelli hayaller kuran bir kuşak inşallah hep beraber yetiştiririz." ifadesini kullandı.
"Gönüllülüğü bırakmayalım"
Okullarımız ortak akılla yeniden düşünülmeli
Kurultayın sonunda 10 maddeden oluşan bir sonuç bildirgesi açıklandı.
İmam hatip okullarının güçlü bir şekilde geleceğe taşınabilmesi için akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının da destek vermesi, “Nitelikli Gelecek” şiarı çerçevesinde bütün öğrencileri kuşatacak sivil ve gönüllü çalışmalara hız verilmesi gerektiği vurgulandı.
İki gün süren buluşma; hatıra fotoğrafı çekimi, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin ve ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan’ın LGS ve YKS’de derece alan gençlere hediye takdimi ile son buldu.
- - Ülkemizin seksen bir ilinde faaliyet gösteren imam hatip okulları mezun derneklerinin yöneticileri, üyeleri, eğitimciler ve gönüllüler başta olmak üzere yaklaşık bin sekiz yüz elli kişinin katıldığı “20. İmam Hatipliler Kurultayı” bu yıl Uşak’ta düzenlenmiştir.
- - Kurultay; imam hatip mezunları, mensupları ve gönüllülerinin Türkiye’nin en büyük ve en köklü ailesi olan imam hatip şemsiyesi altında bir araya gelerek aidiyet bağlarını güçlendirmelerine, ortak bir gaye etrafında kenetlenerek imam hatip okullarının bugünü ve yarınına ilişkin fikir alışverişinde bulunmalarına imkân sağlamıştır.
- - İmam hatip mezunlarının kendi okullarıyla bağlarını koparmadan mezun dernekleri bünyesinde bir araya gelerek imam hatip okullarının gelişimine destek olması, mezunlarla güçlü bir iletişim ve iş birliği sağlaması örnek alınması gereken bir sivil birlikteliktir. Bu mensubiyet duygusu, mezun derneklerini kendi çatısı altında bir araya getiren ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin sorumluluğunu bir kat daha artırmaktadır.
- - Kurulduğu günden bugüne kadar ülkemizin dört bir yanında binlerce öğrenciye sunduğu nitelikli eğitim modeliyle varlığını sürdüren imam hatip okulları, eğitim sistemi içinde din eğitimini de alarak orta ve yüksek öğrenime devam etmek isteyen öğrencilerin tercih ettikleri okullardır. Bu yönüyle İmam hatip okulları dün olduğu gibi bugün de güçlü bir toplumsal ihtiyaca ve talebe cevap veren eğitim kurumlarıdır.
- - Ülkemizin köklü ve özgün eğitim kurumlarından biri olan imam hatip okullarımızda bugün ortaokul ve lise seviyesinde bir buçuk milyon civarında öğrenci okumaktadır. İmam hatip okullarımıza hizmet etmek için kurulan mezun derneklerimizin öncelikli hedefi; okullarımızdaki eğitimin kalitesinin yükseltilmesine ve öğrencilerimizin niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar olmalıdır.
- - İmam hatip okulları, ülkemizde ve dünyada ortaya çıkan gelişmelerden hareketle ve ülkemizin gelecek vizyonuna uygun bir şekilde güçlendirilmelidir. Bu çerçevede okullarımız, yeni dönemde ortaya çıkan ihtiyaç, talep ve beklentiler esas alınarak ortak akılla yeniden düşünülmelidir. Bu süreçte imam hatip okullarını kuranların iman ve heyecanına sadık kalınmalı; bunun yanında yeni soru ve sorunlarla yüzleşme cesareti ihmal edilmemelidir.
- - İmam hatip okullarında verilen eğitim, uygulanan öğretim programları, öğrencilerin ihtiyaçları, yeterlilikleri, nitelikleri ve mezunlarının istihdamı gibi konular her türlü ön yargıdan uzak ve iyi niyetli bir yaklaşımla, makul ve müzakereye dayalı bir yöntemle ele alınmalı; sorunların çözümünde imam hatip neslinin tüm yönlerden güçlendirilmesi ve niteliğinin artırılması gaye edinilmelidir.
- - İmam hatip okullarının güçlü bir şekilde geleceğe taşınabilmesi için imam hatip mensupları ve mezunları kadar eğitimciler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları da bu kurumların gelişimine destek vermelidir.
- - Yeni dönemde “Nitelikli Gelecek” şiarımız çerçevesinde ve “eğitimde zayi edilecek tek bir fert bile yoktur” ilkesinden hareketle bütün öğrencileri kuşatacak sivil ve gönüllü çalışmalara hız verilmeli; güzel ahlakla donanmış, bilgili ve öncü nesiller yetiştirmek için aşkla ve şevkle çalışılmalıdır. Unutulmamalıdır ki yarının erdemli nesilleri bugünün büyüklerinin heyecan ve gayretinin bir eseri olacaktır.
- - Bu vesileyle 20. İmam Hatipliler Kurultayı’mızın öncü ve önder nesiller yetiştirme yolunda yeni bir milat olmasını temenni ediyor ve hayırlara vesile olmasını diliyoruz.
- Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.