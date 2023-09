20. İmam Hatipliler Kurultayı Uşak’ta yapıldı

"Göreve başladığımız andan itibaren eğitimimize, eğitim sistemimize, okullarımıza; sivil toplum örgütlerimizin, toplumun her kesiminin sahip çıkmasını, toplumun her kesiminin kendi üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmesini, her ortamda söylemeye çalışıyorum. Çünkü altında bulunduğumuz, taşımaya çalıştığımız yük, tek başımıza ya da tek bir kurumla çekilecek bir yük değil. Bu yükü taşırken yanımıza yoldaşlar, paydaşlar edinmek istiyoruz. Bu anlamda toplumun bütün kesimlerine çağrıda, davette bulunuyoruz. 'Gelin bu yükü beraber taşıyalım' diyorum."