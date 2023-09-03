20. İmam Hatipliler Kurultayı Uşak’ta yapıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla

ise imam hatipliliğin bir fedakarlığın, bir gönüllüğün, bir davanın adı olduğunu belirterek, gönüllülüğün ihmal edilmemesi yönünde katılımcılara çağrıda bulundu. Kışla, “Hangi görevde, nerede olursanız olun gönüllüğü bırakmayın. Eğer bürokrat olursanız imkânınız kadar, gönüllü olursanız ufkunuz kadar iş yaparsınız. Elinizde proje varsa o iş tamam demektir. Hiçbir iş parayla başlamaz” diye konuştu. İmam hatip okullarını 2002 yılına kadar milletin yaptığını bu tarihten itibaren ise devletin yaptığını kaydeden Kışla, “Devlet yaptıkça bizim bu okullardan elimizi çekmememiz lazım. Biz dün çok şey yapmadık ama çocuklarımız yapacak. Uçak da tank da denizaltı da yapacak. Bunu hep beraber başarmalıyız. STK’lar ve eğitim camiası birlikte hareket ederse, proje yaparsa inanıyorum ki sizler okulları çok daha başarılı hale getireceksiniz” ifadelerini kullandı.