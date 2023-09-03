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20. İmam Hatipliler Kurultayı Uşak’ta yapıldı: Alternatif bir model olarak dünyaya sunacağız

20. İmam Hatipliler Kurultayı, Türkiye’nin 81 ilinden bin 850 kişinin katılımıyla Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kurultay’da yılın şiarı “Nitelikli Gelecek” olarak duyurulurken, 10 maddelik sonuç bildirgesi açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, imam hatip okullarını alternatif bir model olarak tüm dünyada insanlığın hizmetine sunacaklarını söyledi. Bakan Tekin, "İmam hatip okullarımız, zengin geçmişi, köklü gelenekleri, güçlü vizyonu ve en önemlisi sizler gibi yetişmiş ve inançlı kadrolarıyla bu hedefi rahatlıkla gerçekleştirebilecek bir potansiyele sahip" diye konuştu.

17:35 . 3/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20. İmam Hatipliler Kurultayı'na katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20. İmam Hatipliler Kurultayı'na katıldı.

Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren imam hatip okulları mezun derneklerinin yöneticileri, üyeleri, eğitimciler ve gönüllüler başta olmak üzere yaklaşık bin 850 kişinin katıldığı 20. İmam Hatipliler Kurultayı Uşak’ta düzenlendi. Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen iki günlük programda yılın şiarı ile sonuç bildirgesi de açıklandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin, Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, ÖNDER 20. İmam Hatipliler Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, bir imam hatipli olarak, imam hatip camiasına gönül verenlerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin

"Gelin bu yükü beraber taşıyalım"

Milli Eğitim Bakanı olarak yaklaşık 3 ay önce göreve başladığını hatırlatan Tekin, şunları kaydetti:
"Göreve başladığımız andan itibaren eğitimimize, eğitim sistemimize, okullarımıza; sivil toplum örgütlerimizin, toplumun her kesiminin sahip çıkmasını, toplumun her kesiminin kendi üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmesini, her ortamda söylemeye çalışıyorum. Çünkü altında bulunduğumuz, taşımaya çalıştığımız yük, tek başımıza ya da tek bir kurumla çekilecek bir yük değil. Bu yükü taşırken yanımıza yoldaşlar, paydaşlar edinmek istiyoruz. Bu anlamda toplumun bütün kesimlerine çağrıda, davette bulunuyoruz. 'Gelin bu yükü beraber taşıyalım' diyorum."

"O tarihe kadarki rakamlara ulaşmış durumdayız"

Milli Eğitim Bakanlığı olarak, müsteşarlığı döneminde de şimdi de vatandaşların demokratik taleplerini karşılamak için imam hatipler açtıklarını aktaran Tekin,
"Ne kadar demokratik talep varsa o kadar açıyoruz. Şu anda Türkiye'deki imam hatiplerin oranında da 3 aşağı 5 yukarı 28 Şubat sürecindeki müdahaleyle beraber önü kesilinceye kadar yani o tarihe kadarki rakamlara ulaşmış durumdayız. İnşallah sayısal olarak ulaştığımız bu noktayı nitelik ve içerik olarak da geliştirmiş oluruz."
diye konuştu.

"Türkiye'deki bütün eğitim sistemini geliştireceğiz"

Tekin, anne babaların, çocuklarını hem çağın ilimlerini hem de dini değerleri bir arada öğrenmeleri, eğitimini sürdürürken de ibadetlerini yerine getirmeleri için imam hatip liselerine gönderdiğini belirtti.

İmam hatip okullarının, 70 yıldır Türk halkı, dünyadaki mazlum ve mağdur milletler için bir fikir ve umut birliği vadettiğini vurgulayan Tekin, şu görüşleri paylaştı:
"Bizim artık bunu salt bir vaat olmanın ötesine taşımamızın vakti geldi. Tefekkür yuvaları, ilim mektepleri niteliğindeki bu okullarımızı, bütün dünyaya evrensel alternatif bir model olarak sunma, bütün insanlığın hizmetine sunma vaktimiz geldi. İmam hatip okullarımız, zengin geçmişi, köklü gelenekleri, güçlü vizyonu ve en önemlisi sizler gibi yetişmiş ve inançlı kadrolarıyla bu hedefi rahatlıkla gerçekleştirebilecek bir potansiyele sahiptir. Bilmenizi isterim ki Milli Eğitim Bakanlığı olarak, bakan olarak bu potansiyelin hayata geçmesi için üzerimize düşeni eksiksiz bir şekilde yerine getirmek konusunda sonsuz bir kararlılığa sahibiz."
  • İmam hatip okullarının bu ülkede geçmişle geleceğin bağlantısını kuran, bu ülkenin geleneklerini, göreneklerini ve bu ülkedeki insanların bir arada yaşamasını ve ideallerini pekiştiren bir çimento olduğunu dile getiren Tekin, "Türkiye'deki bütün eğitim sistemini geliştireceğiz. Gelecek kuşaklar arasında nitelikli, geçmişine bağlı, gelecekle ilgili adalet temelli hayaller kuran bir kuşak inşallah hep beraber yetiştiririz." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla

"Gönüllülüğü bırakmayalım"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla
ise imam hatipliliğin bir fedakarlığın, bir gönüllüğün, bir davanın adı olduğunu belirterek, gönüllülüğün ihmal edilmemesi yönünde katılımcılara çağrıda bulundu. Kışla, “Hangi görevde, nerede olursanız olun gönüllüğü bırakmayın. Eğer bürokrat olursanız imkânınız kadar, gönüllü olursanız ufkunuz kadar iş yaparsınız. Elinizde proje varsa o iş tamam demektir. Hiçbir iş parayla başlamaz” diye konuştu. İmam hatip okullarını 2002 yılına kadar milletin yaptığını bu tarihten itibaren ise devletin yaptığını kaydeden Kışla, “Devlet yaptıkça bizim bu okullardan elimizi çekmememiz lazım. Biz dün çok şey yapmadık ama çocuklarımız yapacak. Uçak da tank da denizaltı da yapacak. Bunu hep beraber başarmalıyız. STK’lar ve eğitim camiası birlikte hareket ederse, proje yaparsa inanıyorum ki sizler okulları çok daha başarılı hale getireceksiniz” ifadelerini kullandı.
ÖNDER Gençlik Başkanı Erkam Salih Büyükdinç

Okullarımız ortak akılla yeniden düşünülmeli

Kurultayın sonunda 10 maddeden oluşan bir sonuç bildirgesi açıklandı.

Bildirgeyi,
ÖNDER Gençlik Başkanı Erkam Salih Büyükdinç
duyurdu.
İmam hatip okullarının, ülkemizde ve dünyada ortaya çıkan gelişmelerden hareketle ve ülkemizin gelecek vizyonuna uygun bir şekilde güçlendirilmesi gerektiği belirtilen bildirgede,
“Bu çerçevede okullarımız, yeni dönemde ortaya çıkan ihtiyaç, talep ve beklentiler esas alınarak ortak akılla yeniden düşünülmelidir. Bu süreçte imam hatip okullarını kuranların iman ve heyecanına sadık kalınmalı; bunun yanında yeni soru ve sorunlarla yüzleşme cesareti ihmal edilmemelidir”
denildi.

İmam hatip okullarının güçlü bir şekilde geleceğe taşınabilmesi için akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının da destek vermesi, “Nitelikli Gelecek” şiarı çerçevesinde bütün öğrencileri kuşatacak sivil ve gönüllü çalışmalara hız verilmesi gerektiği vurgulandı.

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan

İki gün süren buluşma; hatıra fotoğrafı çekimi, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin ve ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan’ın LGS ve YKS’de derece alan gençlere hediye takdimi ile son buldu.


İmam Hatipliler Kurultayı Sonuç Bildirgesinin tam metni şöyle:
  • - Ülkemizin seksen bir ilinde faaliyet gösteren imam hatip okulları mezun derneklerinin yöneticileri, üyeleri, eğitimciler ve gönüllüler başta olmak üzere yaklaşık bin sekiz yüz elli kişinin katıldığı “20. İmam Hatipliler Kurultayı” bu yıl Uşak’ta düzenlenmiştir.
  • - Kurultay; imam hatip mezunları, mensupları ve gönüllülerinin Türkiye’nin en büyük ve en köklü ailesi olan imam hatip şemsiyesi altında bir araya gelerek aidiyet bağlarını güçlendirmelerine, ortak bir gaye etrafında kenetlenerek imam hatip okullarının bugünü ve yarınına ilişkin fikir alışverişinde bulunmalarına imkân sağlamıştır.
  • - İmam hatip mezunlarının kendi okullarıyla bağlarını koparmadan mezun dernekleri bünyesinde bir araya gelerek imam hatip okullarının gelişimine destek olması, mezunlarla güçlü bir iletişim ve iş birliği sağlaması örnek alınması gereken bir sivil birlikteliktir. Bu mensubiyet duygusu, mezun derneklerini kendi çatısı altında bir araya getiren ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin sorumluluğunu bir kat daha artırmaktadır.
  • - Kurulduğu günden bugüne kadar ülkemizin dört bir yanında binlerce öğrenciye sunduğu nitelikli eğitim modeliyle varlığını sürdüren imam hatip okulları, eğitim sistemi içinde din eğitimini de alarak orta ve yüksek öğrenime devam etmek isteyen öğrencilerin tercih ettikleri okullardır. Bu yönüyle İmam hatip okulları dün olduğu gibi bugün de güçlü bir toplumsal ihtiyaca ve talebe cevap veren eğitim kurumlarıdır.
  • - Ülkemizin köklü ve özgün eğitim kurumlarından biri olan imam hatip okullarımızda bugün ortaokul ve lise seviyesinde bir buçuk milyon civarında öğrenci okumaktadır. İmam hatip okullarımıza hizmet etmek için kurulan mezun derneklerimizin öncelikli hedefi; okullarımızdaki eğitimin kalitesinin yükseltilmesine ve öğrencilerimizin niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar olmalıdır.
  • - İmam hatip okulları, ülkemizde ve dünyada ortaya çıkan gelişmelerden hareketle ve ülkemizin gelecek vizyonuna uygun bir şekilde güçlendirilmelidir. Bu çerçevede okullarımız, yeni dönemde ortaya çıkan ihtiyaç, talep ve beklentiler esas alınarak ortak akılla yeniden düşünülmelidir. Bu süreçte imam hatip okullarını kuranların iman ve heyecanına sadık kalınmalı; bunun yanında yeni soru ve sorunlarla yüzleşme cesareti ihmal edilmemelidir.
  • - İmam hatip okullarında verilen eğitim, uygulanan öğretim programları, öğrencilerin ihtiyaçları, yeterlilikleri, nitelikleri ve mezunlarının istihdamı gibi konular her türlü ön yargıdan uzak ve iyi niyetli bir yaklaşımla, makul ve müzakereye dayalı bir yöntemle ele alınmalı; sorunların çözümünde imam hatip neslinin tüm yönlerden güçlendirilmesi ve niteliğinin artırılması gaye edinilmelidir.
  • - İmam hatip okullarının güçlü bir şekilde geleceğe taşınabilmesi için imam hatip mensupları ve mezunları kadar eğitimciler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları da bu kurumların gelişimine destek vermelidir.
  • - Yeni dönemde “Nitelikli Gelecek” şiarımız çerçevesinde ve “eğitimde zayi edilecek tek bir fert bile yoktur” ilkesinden hareketle bütün öğrencileri kuşatacak sivil ve gönüllü çalışmalara hız verilmeli; güzel ahlakla donanmış, bilgili ve öncü nesiller yetiştirmek için aşkla ve şevkle çalışılmalıdır. Unutulmamalıdır ki yarının erdemli nesilleri bugünün büyüklerinin heyecan ve gayretinin bir eseri olacaktır.
  • - Bu vesileyle 20. İmam Hatipliler Kurultayı’mızın öncü ve önder nesiller yetiştirme yolunda yeni bir milat olmasını temenni ediyor ve hayırlara vesile olmasını diliyoruz.
  • Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

#20. İmam Hatipliler Kurultayı
#Uşak
#Yusuf Tekin
#İsrafil Kışla
#Erkam Salih Büyükdinç
2 saat önce
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