20 milyon öğrenci için tatil zili

Yaklaşık 20 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Öğrenciler, 2024-2025 eğitim öğretim yılının yorgunluğunu atacağı yaz tatili öncesinde dün karnelerini almak için son kez okul yolunu tuttu. Bazı ailelerin de çocuklarının heyecanına eşlik ettiği karne törenlerinde öğrenciler, bir sonraki eğitim öğretim döneminde buluşmak üzere öğretmenleriyle vedalaştı. Ankara Çankaya Pakize Erdoğu Ortaokulu'nda yapılan törende karnesini alarak 6'ncı sınıfı tamamlayan Derin Şekerci, sene boyunca derslerine çok çalıştığını ve emeğinin karşılığını aldığını belirterek, "Dönem çok zordu, zor konular işledik fakat sonunda başardığımı hissettim. Bütün arkadaşlarımla beraber çalıştık, eğlendik ve öğrendik" dedi. Öğrenciler için 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 8 Eylül 2025'te çalacak. MEB, temel meslek becerilerini keşfetmek isteyen öğrenciler için 81 ilde hayata geçirilen zanaat atölyelerinde kurslar açacak. Ortaokul 7. sınıftan itibaren tüm sınıf seviyesindeki öğrenciler Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Bilişim Tekno-lojileri, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri gibi 12 alan ve 147 modülde ücretsiz eğitim alabilecek.