20 vekilden liderlik teklifi

CHP’de dikkatler hem yargıdan gelecek kararlara çevrilmişken, yaklaşan 6 Nisan kurultayına ilişkin gelişmeler de yaşanıyor. İBB’ye yönelik yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na 20 civarında milletvekilinin “CHP Genel Başkanı siz olun” teklifini ilettiği bildirildi. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre olası bir kayyum olasılığına karşı İBB’de nöbet tutan vekillerden 20’ye yakın isim Özel’in aday olacağını ilan etmesine karşın Marmara Cezaevi’nde bulunan Ekrem İmamoğlu’na partinin başına geçmesi için davette bulunduğu ortaya çıktı.





‘BAY KEMAL’CİLER DE VAR

İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki olarak organize edilen Saraçhane eylemlerinin Özel’in parti içinde ‘liderlik imajını’ pekiştirmesinden çekinen bir grup vekilin ön almak için İmamoğlu ile temasa geçtiği öğrenildi. Söz konusu grupta hem Kılıçdaroğlu hem de İmamoğlu taraftarlarının bulunması dikkat çekti. İmamoğlu taraftarlarının partiden uzaklaşma endişesi taşıdığı bildirilirken, Kılıçdaroğlu taraftarlılarının ise yönetimi tamamen kaybetme korkusu taşıdığı kulislere yansıdı.





VEKİLLER KARARI BEKLİYOR

Söz konusu vekillerin hamlesinden Genel Merkez’in bilgisinin olup olmadığı belirsizliğini korurken İmamoğlu cephesinden de net bir yanıt gelmediği kaydedildi. İlerleyen günlerde vekillerin İmamoğlu’ndan gelecek cevaba göre harekete geçeceği belirtildi.

Mahkemelik olan şaibeli 2023 kurultayı nedeniyle kayyum atanmasından kaçan CHP yönetimi İBB’ye dönük operasyon sonrasında 6 Nisan için Olağanüstü Kurultay kararı aldığını duyurmuştu. Karar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından açıklanırken Özel de aday olduğunun altını çizmişti.



