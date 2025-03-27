Masraflar İstanbul Vakfı’ndan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Dosyaya giren gizli tanık ifadesinde, kamu kaynaklarının kişisel amaçlar için kullanıldığını iddia etti. Gizli Tanık Meşe, İBB’nin reklam gelirinden elde edilen fazla paranın bir kısmının İstanbul Vakfı’na aktarıldığını, bu kaynağın da eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun kişisel harcamaları için kullanıldığını anlattı. Meşe ifadesinde şunları söyledi: “Her ne kadar Murat Ongun ile Dilek İmamoğlu’nun ilişkileri iyi olmasa da Dilek Hanım'ın kendi hayatını sürdürmesi için İstanbul Vakfı onun kontrolüne verilmiştir. Bu üçüncü yöntemde Murat Ongun devre dışı kalıp kalan örneklemdeki 400 bin lira gibi bir rakam İstanbul Vakfı’na yatırılmaktadır. İstanbul Vakfı’nın o dönemki genel müdürü Perihan Yücel tarafından alınan bu bağış, Dilek İmamoğlu’nun etkinlik masrafları, hayatın akışındaki masrafları ya da ihale olmadan iş alındığı için vakıftan tedarikçi firmalardan kalan miktarlar kullanılarak, o dönemki Dilek İmamoğlu’nun özel kalem müdürü Sibel Yıldızbaş tarafından Perihan Yücel ile koordine olunarak gerekli harcamalar yapılırdı.”