200'den fazla yalanı ifşa ettik, kirli kampanyaları engelledik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen 'Asrın Felaketinin 1'inci Yılında Afet İletişimi Sempozyumu'na katıldı. Sempozyumda konuşan Altun, her afetin acil müdahale ve etkin mücadele gerektirdiğini belirterek, "Afet iletişimi, devletimizin stratejik iletişim politikasının da ayrılmaz bir parçasıdır. Şunun altını çizmemiz gerekir; afet iletişimi dediğimizde sadece afet alanındaki iletişim faaliyetlerinden, kamuoyunu bilgilendirme faaliyetlerinden bahsetmiyoruz. Daha ziyade elbette o süreçteki bilgilendirmeyle beraber afet öncesinde kamuoyunu bilgilendirme, afet önleme ve risk azaltma çalışmalarına afet iletişimi perspektifinde önem veriyoruz ve afet iletişimi dediğimizde bütün bu süreci kapsayacak çalışmalardan bahsediyoruz. Nitekim biz Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak 6 Şubat depremlerinden önce ve aradan geçen 1 yıllık süre zarfında da afet iletişimi konusunda da birçok çalışma gerçekleştirdik. Bugünkü sempozyumumuz da bu çalışmalardan bir tanesidir" ifadelerini kullandı.