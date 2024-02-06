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200'den fazla yalanı ifşa ettik, kirli kampanyaları engelledik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen 'Asrın Felaketinin 1'inci Yılında Afet İletişimi Sempozyumu'na katıldı.

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:00 - 6/02/2024 Salı
Güncelleme: 02:01 - 6/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Fahrettin Altun.
Fahrettin Altun.

Sempozyumda konuşan Altun, her afetin acil müdahale ve etkin mücadele gerektirdiğini belirterek, "Şunun altını çizmemiz gerekir; afet iletişimi dediğimizde sadece afet alanındaki iletişim faaliyetlerinden, kamuoyunu bilgilendirme faaliyetlerinden bahsetmiyoruz. Daha ziyade elbette o süreçteki bilgilendirmeyle beraber afet öncesinde kamuoyunu bilgilendirme, afet önleme ve risk azaltma çalışmalarına afet iletişimi perspektifinde önem veriyoruz ve afet iletişimi dediğimizde bütün bu süreci kapsayacak çalışmalardan bahsediyoruz. Nitekim biz Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak 6 Şubat depremlerinden önce ve aradan geçen 1 yıllık süre zarfında da afet iletişimi konusunda da birçok çalışma gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

KİRLİ KAMPANYALARI ENGELLEDİK

6-20 Şubat tarihleri arasında neticeleri çok ciddi hatalara sebebiyet verebilecek toplam 200'den fazla dezenformasyon içerikli haber tespit ettiklerini söyleyen Altun, "Sadece yalan içeriği değil, onun arkasındaki aktörleri de ifşa ettik. Hamdolsun depremin ardından devlet millet el ele gösterdiğimiz gayretlerle bu kirli kampanyaların hedeflerine ulaşmasını engelledik" diye konuştu.

Fahrettin Altun: 6 Şubat depremlerinde 200'den fazla dezenformasyon içerikli yalanı ifşa ettik
Fahrettin Altun: 6 Şubat depremlerinde 200'den fazla dezenformasyon içerikli yalanı ifşa ettik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen 'Asrın Felaketinin 1'inci Yılında Afet İletişimi Sempozyumu'na katıldı. Sempozyumda konuşan Altun, her afetin acil müdahale ve etkin mücadele gerektirdiğini belirterek, "Afet iletişimi, devletimizin stratejik iletişim politikasının da ayrılmaz bir parçasıdır. Şunun altını çizmemiz gerekir; afet iletişimi dediğimizde sadece afet alanındaki iletişim faaliyetlerinden, kamuoyunu bilgilendirme faaliyetlerinden bahsetmiyoruz. Daha ziyade elbette o süreçteki bilgilendirmeyle beraber afet öncesinde kamuoyunu bilgilendirme, afet önleme ve risk azaltma çalışmalarına afet iletişimi perspektifinde önem veriyoruz ve afet iletişimi dediğimizde bütün bu süreci kapsayacak çalışmalardan bahsediyoruz. Nitekim biz Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak 6 Şubat depremlerinden önce ve aradan geçen 1 yıllık süre zarfında da afet iletişimi konusunda da birçok çalışma gerçekleştirdik. Bugünkü sempozyumumuz da bu çalışmalardan bir tanesidir" ifadelerini kullandı.


#Fahrettin Altun
#Asrın Felaketi
#6 Şubat
2 saat önce
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