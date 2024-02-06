200'den fazla yalanı ifşa ettik, kirli kampanyaları engelledik

Sempozyumda konuşan Altun, her afetin acil müdahale ve etkin mücadele gerektirdiğini belirterek, "Şunun altını çizmemiz gerekir; afet iletişimi dediğimizde sadece afet alanındaki iletişim faaliyetlerinden, kamuoyunu bilgilendirme faaliyetlerinden bahsetmiyoruz. Daha ziyade elbette o süreçteki bilgilendirmeyle beraber afet öncesinde kamuoyunu bilgilendirme, afet önleme ve risk azaltma çalışmalarına afet iletişimi perspektifinde önem veriyoruz ve afet iletişimi dediğimizde bütün bu süreci kapsayacak çalışmalardan bahsediyoruz. Nitekim biz Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak 6 Şubat depremlerinden önce ve aradan geçen 1 yıllık süre zarfında da afet iletişimi konusunda da birçok çalışma gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.
KİRLİ KAMPANYALARI ENGELLEDİK
6-20 Şubat tarihleri arasında neticeleri çok ciddi hatalara sebebiyet verebilecek toplam 200'den fazla dezenformasyon içerikli haber tespit ettiklerini söyleyen Altun, "Sadece yalan içeriği değil, onun arkasındaki aktörleri de ifşa ettik. Hamdolsun depremin ardından devlet millet el ele gösterdiğimiz gayretlerle bu kirli kampanyaların hedeflerine ulaşmasını engelledik" diye konuştu.