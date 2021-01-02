2021 siyasette yenilenme yılı

Yeni yılda da siyaset hızından bir şey kaybetmeyecek. Cumhur İttifakı’nda kongreler öne çıkarken, muhalefette ise parti içi çekişmeler ve yeni partiler gündemde olacak. Koronavirüs salgını nedeniyle il ve ilçe kongreleri zaman zaman kesintiye uğrayan AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı MHP’de kongre süreci tamamlanacak. İttifak ortaklarını 2023 hedeflerine taşıyacak kadrolar bu kongrelerde şekillenecek. Bahar aylarında hem AK Parti hem de MHP’nin yeni kadrolarının belirlenmesi bekleniyor.

MUHALEFET SANCILI

Millet İttifakı’nda ise yeni yılda parti içi mücadelenin hız kazanması öngörülüyor. Mustafa Sarıgül liderliğindeki Türkiye Değişim Partisi kuruluşunu tamamlarken, CHP içinde parti yönetimine muhalif “Memleket Hareketi” başlatan Muharrem İnce’nin de parti kurması bekleniyor. Millet İttifakı’nın diğer ortağı İYİ Parti’de kongrede başlayan ardından ihraç ve istifalarla devam eden çalkantının ise yeni yılda da etkisini göstereceği ifade ediliyor.

REFORM ADIMLARI

2021’nin en sıcak başlığı ise reform adımları olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurusunu yaptığı ekonomik ve hukuk reformların yeni sene şekillenip uygulamaya sokulması planlanıyor. Yeni yılın ilk günlerine reform hazırlıkları hız kazanacak. Hazırlanacak olan ‘İnsan Hakları Eylem Planı’ kısa bir süre içinde kamuoyuna açıklanarak gerekli düzenlemelerin yapılması hedefleniyor. Fransa ve Yunanistan’ın kışkırtmaları sonucu gerilen AB ile ilişkilerin düzeltilmesi de siyasetin gündeminde olacak.

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