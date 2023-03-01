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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu millet 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu iyi bilin ki bu millet inşallah 14 Mayıs'ta gereğini yapacak" diyerek 'Seçim ertelenecek mi?' sorusunun cevabını verdi.

12:45 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asrın felaketi olarak nitelendirilen çifte depremlerin ardından gündeme gelen seçim tarihi ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu.


"BU MİLLET 14 MAYIS'TA GEREĞİNİ YAPACAK"

"Bugün yavru muhalefet çıkmış yargıyı bizim yönlendirdiğimizi, bizim adeta yön verdiğimizi söylüyor. Ya ayıptır. Türkiye'de Erdoğan'ın bu konuda nasıl davrandığını Rabbim bilir." diyerek muhalefetin iftiralarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sen önce kendini düzelt. Bu millet inşallah 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Bu tür kuru sıkı atablara da prim vermeyecektir." diyerek seçimin 14 Mayıs'ta olacağının mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;

Oluşturulmak istenen her algıyı not ediyoruz. Vakti gelince bu notları açıklayacağız. Şimdi tek gündemimiz depremedir. Depremin yol açtığı acılardır. Bunların telafileridir. Sözümüzü sadece millete söylüyoruz. Vatandaşımızın mağduriyetini giderene kadar başka bir şey ile ilgilenmeyeceğiz. Bu zor günlerde bile iç hesaplaşmadan başlarını kaldıramayıp ülkenin gerçek gündemine dönemeyenleri milletimize havale ediyoruz.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem fırtınasına tutulduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem fırtınasına tutulduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''62 ilçede ve 10 bin 190 köyde çok ciddi yıkıma sebep olan depremleri hala yaşamaya devam ediyoruz. 6 Şubat'ta 11 ilimizi birden vuran deprem 14 milyon insanımızı doğrudan etkiledi. 500 kilometre çaptaki 14 milyon insanı etkiledi. Türkiye bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuş durumda. Depremleri engelleyebilmemiz mümkün değildir. Yıkık, acil yıkılacak 203 bin 958 bina var'' açıklamasında bulundu. 'Bölgeye gönderdiğimiz ekiplerle bin 757 binaya aynı anda müdahale edebilecek kapasiteye ulaştık' diyen Erdoğan, 'Bize düşen göre evvela deprem öncesi altyapısıyla, yollarıyla, okullarıyla, konutlarıyla güvenli yerleşim yerleri inşa etmek, hazırlık yapmaktır. Elbette kimi eksiklikleri, aksaklıklar, gecikmeler yaşanmıştır ama herkes şahit ki olabilecek en hızlı şekilde yardıma koştuk'' ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca depremle ilgili olarak, ''Sorulması gereken hesapları da adli, siyasi olarak sormak boynumuzun borcudur'' dedi.

#Seçim tarihi
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#AK Parti Grup Toplantısı
#2023 seçim tarihi
34 dakika önce
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