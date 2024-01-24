2024 model belediyecilik

AK Parti’nin 31 Mart mahalli idareler seçimleri için hazırladığı ve 30 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacak beyanname, tüm topluma dokunacak proje ve vaatler içerecek. 8 başlıktan oluşan 210 sayfalık “Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik” adlı beyannamede, dirençli şehirler ile çevreye duyarlı belediyecilik öne çıkıyor. İşte beyannamede yer alacak maddelerden bazıları:

BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEĞİ SORUNU

* Beyannamede, gündemde büyük yer tutan başıboş sokak köpeklerine karşı çözüm içeren maddeler yer alacak.

* Mahalle kreşleri ile ilgili çalışma yapılıyor. Bu sayede ailelere makul fiyatla kreş imkanı sunulacak.

* Yürünebilir şehir projesi, en önemli şehir tasarımlarından biri olacak. Şehirler, hareketli yaşamı destekleyecek şekilde konumlandırılacak. Bisiklet dostu sokaklarla insanlar çevreci yaşama yönlendirilecek.

KENT BOSTANLARI GELİYOR

* Yeşil dönüşüm için yerel yönetimlere yenilenebilir enerji teşviki verilecek.

* Yerel ile merkez arasındaki uyumu artırmak için büyükşehir belediye sistemi ile uyumlu yeni bir Köy Kanunu hazırlanacak.

* Şehirlerde yeşil alanları artırmayı amaçlayan kent bostanları projesiyle, bölgelerin iklimine, toprak yapısına uygun tarım yapılacak.

SOSYAL DOKU HARİTASI

* Eğitim ve kültürel yapı, iş ve istihdam, hastalık ve engellilik, konut ve iletişim, yardım ihtiyacı ve öncelikleri gibi bütün şehri detaylı tanımaya yönelik şehir envanteri çıkartılarak sosyal doku haritaları oluşturulacak.

* İş hayatına atılamayan gençlere mesleki eğitim verilecek. Genç kooperatifleri kurularak girişimci gençler bir araya getirilecek.

* Yaşlı yaşam şehirleriyle çalışma hayatının aksamasının önüne geçilecek.

* Engelliler için de engelsiz yaşam merkezleri kurulacak.

İBB yönetimi yarı zamanlı çalışıyor

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Bakırköy'deki Minibüs Esnafı Dayanışma Yardımlaşma Koruma Derneği’ne ziyarette bulundu. İstanbul’da yarı zamanlı çalışan bir yönetim olduğunu belirten Kurum, “Her şeyi İstanbul’da 70 gün sonra yeniden başlatacağız. Maalesef mesailerini, enerjilerini tam zamanlı İstanbul’a harcamıyorlar. Merkezinde İstanbul’un olduğu bir belediyecilik anlayışını yeniden İstanbul’a getireceğiz” dedi. Minibüs şoförlerinin sorunlarını da dinleyen Kurum, “Siz söyleyeceksiniz biz dinleyeceğiz, siz isteyeceksiniz biz yapacağız. Sizi görmeyen, sizi dinlemeyen İstanbul’u anlayamaz” diye konuştu.

Kurum’un ikinci durağı Küçükçekmece oldu. Burada muhtar ve STK temsilcileriyle buluşan Kurum “Üzülerek söylüyorum ki, İstanbul 5 yıl kaybetmiştir. Mevcut yönetimin kentsel dönüşümle ilgili verdiği sözlerin hiçbiri gerçekleşmemiştir. İstanbul’un tüm riskli bölgelerini sahipsiz bıraktılar. Küçükçekmecemiz de bundan üzerine düşeni aldı. Size söz veriyorum. Göreve gelir gelmez Yarımburgaz Mahallemizde kentsel dönüşümü başlatıyoruz. Yerinde ve gönüllü dönüştüreceğiz, hızla dönüştüreceğiz” ifadelerini kullandı. Kurum daha sonra ilçedeki Caferi Derneği’ni ziyaret etti.

Başkentin kentsel dönüşüme ihtiyacı var

AK Parti ve MHP'nin Ankara'daki ortak büyükşehir belediye başkan adayı Turgut Altınok, Ankara Kalesi ve Çıkrıkçılar Yokuşu'nda esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Keçiören'de yaptığı yatırımları anlatan Altınok, “Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” dedi. Bütün Ankara'yı ilmek ilmek işleyeceğini ifade eden Altınok, “Sanal bir belediye başkanı olmayacağım, yine sokaklarda olacağım” diye konuştu. Başkentin kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu kaydeden Altınok, “Koçhisar'dan geçen fayda kırılma olursa, Ankara'da büyük yıkım olur. Her taraf dökülüyor. Dolayısıyla Ankaramızda kentsel dönüşüm planlarımız olacak” ifadelerini kullandı. CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu’nun, kendisinin adaylığına yönelik “Mansur Başkanımızın ayakları yere o kadar sağlam basıyor ki yürüdüğü zaman etrafındakiler titrer” açıklamasına cevap veren Altınok, “Vallahi biz yürürken kimse titremiyor, sevgi var. Biz titretmeye değil, gönüller yapmaya geliyoruz” dedi. Anka Park hakkındaki bir soruya “Hizmete açacağız tabii” cevabını veren Altınok, daha sonra Gazze’den tedavi için Türkiye’ye getirilen kanser hastası Riyad Mahmoud Abuhilal'in Hacıbayram Veli Camii'ndeki cenaze törenine katıldı.







