Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-YDUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 7-14 Ağustos tarihleri arasında tercihleri alınan 2025-YDUS 1. Dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin
adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
