2025-YDUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

14:2920/08/2025, Çarşamba
G: 20/08/2025, Çarşamba
2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-YDUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-YDUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 7-14 Ağustos tarihleri arasında tercihleri alınan 2025-YDUS 1. Dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.

SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin
adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.


#ÖSYM
#Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
#Yerleştirme sonuçları
