30 bin liralık kirayı 100 bin lira yapmak istedi: Ev sahibinden kiracıya beyzbol sopalı zam dayağı

3 yıldır Başakşehir'de bir sitede oturan Hasan Eğilmez, son 1 yıldır ev sahibinin 30 bin lira olan ev kirasını 100 bin liraya çıkarmak istediğini iddia etti. Site içerisinde ortalama kiraların 35 bin lira olduğunu söyleyen Eğilmez, ev sahibine kirayı 40 bin lira yapmayı teklif etti. Eğilmez'in iddiasına göre dün akşam saatlerinde ev sahibi ile site önünde karşılaştıklarında sözlü tartışma başladı. Eğilmez yanında çocukları olduğu için tartışmayı uzatmadan evine gitti.