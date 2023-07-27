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30 bin liralık kirayı 100 bin lira yapmak istedi: Ev sahibinden kiracıya beyzbol sopalı zam dayağı

Başakşehir'de bir sitede oturan Hasan Eğilmez'in ev sahibi 30 bin lira olan kirasını 100 bin lira yapmak istedi. Bu teklifi kabul etmeyen Eğilmez, iddiaya göre, ev sahibinin de aralarında bulunduğu bir grup tarafından beyzbol sopasıyla darp edildi. Eğilmez'in bir grup tarafından saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

18:30 . 27/07/2023 Perşembe
DHA
100 bin lira kira talebini reddeden kiracıya beyzbol sopalı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

100 bin lira kira talebini reddeden kiracıya beyzbol sopalı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Başakşehir'de ev sahibiyle kira artışı konusunda anlaşamayan 46 yaşındaki Hasan Eğilmez, beyzbol sopalı saldırıya uğaradı. iddiaya göre Eğilmez ile ev sahibi arasında kiraya artırımı konusunda başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

3 yıldır Başakşehir'de bir sitede oturan Hasan Eğilmez, son 1 yıldır ev sahibinin 30 bin lira olan ev kirasını 100 bin liraya çıkarmak istediğini iddia etti. Site içerisinde ortalama kiraların 35 bin lira olduğunu söyleyen Eğilmez, ev sahibine kirayı 40 bin lira yapmayı teklif etti. Eğilmez'in iddiasına göre dün akşam saatlerinde ev sahibi ile site önünde karşılaştıklarında sözlü tartışma başladı. Eğilmez yanında çocukları olduğu için tartışmayı uzatmadan evine gitti.
Akşam yürüyüş yapmak için tekrar sitenin önüne inen Hasan Eğilmez, bu kez, ev sahibi ve onun yanında bulunan 5-6 kişilik bir grupla karşılaştı. Eğilmez, ev sahibi ile konuşmak isterken yanında bulunan diğer kişiler arkasından beyzbol sopasıyla saldırdı. Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Hasan Eğilmez'i arkadaşı hastaneye götürdü. Darp raporu alan Eğilmez karakola giderek ev sahibi ve kendisine saldıranlar hakkında şikayetçi oldu. 

SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Eğilmez'in saldırıya uğradığı anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Hasan Eğilmez'in aldığı darbe sonrası yere düştüğü ve saldırganların yerdeki Eğilmez'e vurmaya devam ettiği görülüyor.


#Kiracı
#Ev sahibi
#Başakşehir
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