30 bin liralık kirayı 100 bin lira yapmak istedi: Ev sahibinden kiracıya beyzbol sopalı zam dayağı

100 bin lira kira talebini reddeden kiracıya beyzbol sopalı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.
Başakşehir'de ev sahibiyle kira artışı konusunda anlaşamayan 46 yaşındaki Hasan Eğilmez, beyzbol sopalı saldırıya uğaradı. iddiaya göre Eğilmez ile ev sahibi arasında kiraya artırımı konusunda başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Eğilmez'in saldırıya uğradığı anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Hasan Eğilmez'in aldığı darbe sonrası yere düştüğü ve saldırganların yerdeki Eğilmez'e vurmaya devam ettiği görülüyor.