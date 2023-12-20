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31 Mart yerel seçimleri için yeni karar: 32 ilde oy verme saati belirlendi

31 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçimlerin saatlerine yönelik Resmi Gazete'de yeni bir karar yayımlandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararına göre Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 32 il için oy verme saati 07.00-16.00 arası olarak belirlendi. Bu kararın alınmasında güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıkların dikkate alındığı ifade edildi.

Kenan Biter
Kenan Biter
06:54 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararına göre Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 32 il için oy verme saati 07.00-16.00 arası olarak belirlendi.


Resmi Gazete'de yayımlanan YSK Kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 07.00 - 16.00 arası olarak belirlendi.


Bu kararın alınmasında güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıkların dikkate alındığı ifade edildi.





#31 Mart yerel seçimleri
#Yerel seçimler
#Mahalli İdareler Genel Seçimleri
1 saat önce
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