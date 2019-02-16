31 Mart’a ‘AKİM’ desteği

Manifestoda yer alan "Belediyelerde Halkla Birlikte Yönetim" modeli uygulamaya başlandı. Atılan adım çerçevesinde AK Parti İletişim Merkezi (AKİM) üzerinden seçmenlerin belediye başkan adaylarıyla ilgili beğeni ve önerileri toplanıyor.

TALEPLER BAŞKANA İLETİLECEK

AK Parti Genel Merkezi’ne bağlı olarak il ve ilçe başkanlıklarında oluşturulan AKİM, seçmenlerin AK Parti’li il, ilçe ve belde belediye başkan adayları hakkındaki görüşlerini ve kendi bölgeleri ile ilgili sorun ve önerileri partiye iletebilecek. AKİM ile toplanacak talep ve öneriler başkan adaylarına iletilecek. Adaylar bu bilgileri, seçim bölgeleriyle ilgili oluşturulan projelerde değerlendirecek. Projeler önerilere göre revize edilebilecek.

ÖRNEK YÖNETİM MODELİ

Bölge ile ilgi açıklanan projeler öneriler doğrultusunda revize edilebilecek Atılacak bu adım, AK Parti’nin belediyelerin halk ile birlikte yönetilmesi modelinin örneğini oluşturacak. Seçimler sonrasında da kent ile ilgili önemli kararlarda vatandaşların da görüşleri alınacak.