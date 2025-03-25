34 kilo metamfetaminle yakalandı: Araç sürücüsü tutuklandı

Hakkari'de, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, narkotik köpeğiyle yapılan aramada 34 kilo metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmaları kapsamında, Hakkari-Çukurca kara yolunun 8'inci kilometresinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobil, narkotik köpeğiyle arandı. Aramada, otomobilin gizli bölmelerine yerleştirilen 34 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltıhna alınan sürücü, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.