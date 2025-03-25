Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hakkâri
34 kilo metamfetaminle yakalandı: Araç sürücüsü tutuklandı

34 kilo metamfetaminle yakalandı: Araç sürücüsü tutuklandı

15:0425/03/2025, Salı
DHA
Sonraki haber

Hakkari'de, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, narkotik köpeğiyle yapılan aramada 34 kilo metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmaları kapsamında, Hakkari-Çukurca kara yolunun 8'inci kilometresinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobil, narkotik köpeğiyle arandı. Aramada, otomobilin gizli bölmelerine yerleştirilen 34 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltıhna alınan sürücü, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

#Hakkari
#Uyuşturucu
#Metamfetamin

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1999 - 2008 arasına 3600 - 4500 -5400 günle 46 bin 655 TL! SGK'dan kıdem tazminatı miktarı...