Gündem 4 Kara Havacılık Komutanının görev yeri değişti
İSTANBUL

​Son dakika: 4. Kara Havacılık Komutanı'nın görev yeri değişti

4. Kara Havacılık Komutanı'nın görev yeri değişti

Son dönemlerde adı helikopter kazalarıyla anılan 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Bakanlık, helikopter kazasıyla ilgili soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı'nın başka bir birimde görevlendirildiğini duyurdu. Açıklamada, sabotaj iddialarına ilişkinse "Son derece çirkin" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi AA
Kara Havacılık Okulu'nda eğitim gören askerler.
Kara Havacılık Okulu'nda eğitim gören askerler.

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Çekmeköy’de bir site içerisine düşen askeri helikopterle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, “İstanbul’da yaşanan helikopter kazası ile ilgili olarak, olayın ardından son derece hızlı ve geniş kapsamlı başlatılan idari ve adli soruşturma sonuçlanmamışken, hiçbir gerekçeye dayanmayan asılsız bir takım iddiaların ortaya atılması çirkin ve inciticidir.” denildi.

Kazaların meydana geldiği yerler.

Yapılan incelemeler tamamlandığında sonucun kamuoyuyla paylaşılacağının belirtildiği açıklamada, “Soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanımız başka bir birimde görevlendirilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Metal yorgunluk had safhada

  • İstanbul Çekmeköy’de UH-1 tipi helikopter düşmesi nedeniyle 4 askerimizin şehit olması, gözleri Türkiye'nin son dönemlerde nispeten daha sık duymaya başladığı helikopter kazalarına çevirmekle kalmadı, UH-1 tipi askeri helikopterlerin durumunu da gündemin en önemli maddelerinden biri yaptı.

Hatırlanacağı üzere bundan yaklaşık 3 ay önce aynı model bir helikopter yine İstanbul'da düşmüş ve o kazada da 5 asker şehit olmuştu.

UH-1 helikopterler için tüm seçenekler masada
GÜNDEM
UH-1 helikopterler için tüm seçenekler masada
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