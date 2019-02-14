​Son dakika: 4. Kara Havacılık Komutanı'nın görev yeri değişti

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Çekmeköy’de bir site içerisine düşen askeri helikopterle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, “İstanbul’da yaşanan helikopter kazası ile ilgili olarak, olayın ardından son derece hızlı ve geniş kapsamlı başlatılan idari ve adli soruşturma sonuçlanmamışken, hiçbir gerekçeye dayanmayan asılsız bir takım iddiaların ortaya atılması çirkin ve inciticidir.” denildi.

Kazaların meydana geldiği yerler.

Yapılan incelemeler tamamlandığında sonucun kamuoyuyla paylaşılacağının belirtildiği açıklamada, “Soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanımız başka bir birimde görevlendirilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Metal yorgunluk had safhada

İstanbul Çekmeköy’de UH-1 tipi helikopter düşmesi nedeniyle 4 askerimizin şehit olması, gözleri Türkiye'nin son dönemlerde nispeten daha sık duymaya başladığı helikopter kazalarına çevirmekle kalmadı, UH-1 tipi askeri helikopterlerin durumunu da gündemin en önemli maddelerinden biri yaptı.

Hatırlanacağı üzere bundan yaklaşık 3 ay önce aynı model bir helikopter yine İstanbul'da düşmüş ve o kazada da 5 asker şehit olmuştu.