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46 İlde NARKOÇELİK-2 operasyonu: 227 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı

Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 46 İlde düzenlenen “NARKOÇELİK-2” operasyonlarında 983 kilogram uyuşturucu madde ve 92 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 227 zehir taciri ve sokak satıcısı da yakalandı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:13 - 23/02/2024 Cuma
Güncelleme: 09:20 - 23/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
46 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-2' Operasyonlarında 227 zehir taciri yakalandı
46 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-2' Operasyonlarında 227 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince 498 ekip, 1590 personel ve 24 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla aralarında Adana, İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 46 ilde Narkoçelik-2 operasyonu gerçekleştirildiğini belirtti.


Operasyonlarda 983 kilogram uyuşturucu madde, 92 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, 227 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığı bilgisini verdi.



Bazı İllerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

❌ İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌327 kg metamfetamin,

📌53 kg esrar,

📌39 kg skunk,

📌9 kg kokain ve

📌41,5 kg kimyasal hammadde ele geçirildi.

🚔1️⃣4️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.


❌ Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌171 kg skunk ele geçirildi.

🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


❌ Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌66,5 kg skunk ele geçirildi.

🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


❌ Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌26 kg eroin ele geçirildi.

🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.



❌ Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌12 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌ Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌24 bin adet sentetik ecza ele geçirildi.

🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


❌ Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌6 kg metamfetamin ele geçirildi.

🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


❌ Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌101 kg esrar,

📌7 kg kimyasal hammadde ele geçirildi.

🚔3️⃣ Zehir Taciri yakalandı.



❌ Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌17 kg skunk,

📌3 kg kokain,

📌17 kg sentetik kannabinoid ele geçirildi.

🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


❌ Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌56 bin adet sentetik ecza ele geçirildi.

🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


❌ Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌70 kg metamfetamin,

📌28 kg kimyasal hammadde ele geçirildi.

🚔4️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.


#NARKOÇELİK-2 operasyonu:
#Uyuşturucu
#Zehir taciri
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