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ANTALYA

53 yıllık bakkal: Zamana ve süpermarketlere direniyor

Antalya'da 53 yıldır bakkallık yapan Ali Arlı, bir sokak arkasında bulunan 4 süpermarkete rağmen işine devam ediyor. Bakkal işleterek 4 çocuk büyüttüğünü söyleyen Arlı, “Aslında gitmek istiyorum ama bakkal bizi bıraksa biz bakkalı bırakamıyoruz" dedi.

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Haber Merkezi DHA
53 yıllık bakkal: Zamana ve süpermarketlere direniyor
Ali Arlı, bir sokak arkasına 4 süpermarket açılmasına rağmen 53 yıldır bakkallık yapmaya devam ediyor.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde yaşayan Ali Arlı (80), 1968 yılında bir yakınıyla hastaneye gitmek için Antalya'ya geldi. Burada bakkal açma kararı veren Arlı, ailesini alarak Antalya'ya yerleşti. Muratpaşa ilçesinin Varlık Mahallesi'nde aynı yıl ilk dükkanını açan Arlı, burada 10 yıl bakkal işletti. Bu süre içerisinde Arlı, 1970 yılında kurulan Antalya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası'na kaydoldu. Arlı, bir süre sonra aynı mahalledeki bir gecekonduya iş yerini taşıdı.

Zamana ve süpermarketlere direniyor.
Zamana ve süpermarketlere direniyor.
  • Geçen zaman içerisinde gecekondunun yerine apartman yapıldı, çevresinde akan dereler kurutulup yerlerine yerleşim yerleri yapıldı, kentin nüfusu 550 binden 2,5 milyona ulaştı. Arlı, bir sokak arkasına 4 süpermarket açılmasına rağmen 53 yıldır bakkallık yapmaya devam ediyor. İş yerini bırakamadığı için son 3 yıldır köyüne dahi gidemeyen Arlı'ya, geçen günlerde Antalya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Şahin Aba tarafından meslekte 30 yıl plaketi verildi.

Zamana ve süpermarketlere direniyor.
Zamana ve süpermarketlere direniyor.

Bakkallığın zor bir iş olduğunu söyleyen Ali Arlı, “1968 yılında Varlık Mahallesi'ne geldim ve ilk bakkalımı açtım. Orada 10 sene kaldıktan sonra şimdiki yerime geldim. Burası da önceden gecekonduydu. Sonra burayı yaptırdık ve o yıldan bu yana buradayız. 53 yıldır bakkallık yapıyorum. 1970'te odaya kayıt olmuşuz. Bakkallık zor ama bir şekilde zaman geçti gitti. Bu bakkal sayesinde 4 çocuk büyüttüm. Köyden geldiğimizde en büyüğü 3 yaşındaydı" dedi.

'AÇTIĞIMIZ ZAMANLARDA SÜPERMARKETLER YOKTU'

Bakkalını açtığı zaman şehirde 1 tane süpermarket olduğunu belirten Arlı, “Sen eğer bismillah diyerek burayı açarsan, istersen süpermarket olsun, rızkı verecek olan Allah. Bizim açtığımız zamanlarda yoktu süpermarketler. 1 tane vardı o zaman. Dernek olarak gittiğimizde şehir dışına çıkacak diyorlardı. Şimdi hepsiyle yan yanayız. Kendi gönlüme kalsa bugün bırakacağım işi. Biraz derdimiz var onu bekliyorum. Yoksa köyümüzde yangın oldu bu sene ona bile gidemedim. Aslında gitmek istiyorum ama bakkal bizi bıraksa biz bakkalı bırakamıyoruz" diye konuştu.

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