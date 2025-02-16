6 delege oyunu 3 milyona sattı

Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38. Kurultay’daki bir başka şaibe iddiası da Niğde’de ortaya çıktı. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, Niğde’deki 6 delege, toplam 3 milyon TL karşılığında Özgür Özel’den yana oy kullandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığı kurultayda Erzurum ve Ağrı delegelerinin para ve ev vaadiyle Özgür Özel’den yana oy kullandırıldığı ortaya çıkmıştı.





DÜĞÜMÜ KARABAT ÇÖZDÜ

Bu arada Erzurum CHP İl Başkanının değiştiği 1 Ekim 2023 tarihindeki il kongresine götürülen siyah bir çantanın, 38’nci Olağan Kurultay’daki düğümü çözdüğü öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Serhat Can Eş ve Mahmut Edebali’nin aday olduğu 2023’teki il kongresine, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da gitti. Her iki adayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu destek açıklaması yaptığı kongrede, Karabat’ın 12 delege oyunu para karşılığında satın aldığı iddia edildi. Erzurum’daki il kongresinde 83 oy alan Serhat Can Eş, CHP’nin yeni il başkanı olurken, rakibi Mahmut Edabali ise 42 oy alabildi.





DEŞİFRE TELAŞI

Yeni Şafak’ın, Erzurum ve Ağrı delegelerine ev ve para teklif edildiğini ortaya çıkartan 13 Şubat tarihli haberi CHP Genel Merkezi’nde soğuk duş etkisi yaptı. İddiaların ayyuka çıkmasıyla birlikte genel merkezde toplantılar yapıldığı öğrenildi. Delegelere verilen paralara ait bilgilerin nasıl sızdığına yönelik tartışmaların yaşandığı toplantılarda, bir grup CHP’linin ‘deşifre olduk’ telaşına düştüğü öğrenildi. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, CHP Genel Merkezi’nin, şaibe iddialarından kurtulmak için yeni yol haritası arayışında olduğu öğrenildi.



