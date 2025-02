6 delege oyunu 3 milyona sattı

Bu arada Erzurum CHP İl Başkanının değiştiği 1 Ekim 2023 tarihindeki il kongresine götürülen siyah bir çantanın, 38’nci Olağan Kurultay’daki düğümü çözdüğü öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Serhat Can Eş ve Mahmut Edebali’nin aday olduğu 2023’teki il kongresine, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da gitti. Her iki adayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu destek açıklaması yaptığı kongrede, Karabat’ın 12 delege oyunu para karşılığında satın aldığı iddia edildi. Erzurum’daki il kongresinde 83 oy alan Serhat Can Eş, CHP’nin yeni il başkanı olurken, rakibi Mahmut Edabali ise 42 oy alabildi.