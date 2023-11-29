7 Aralık’taki zirve fırsat

Şubat ayındaki depremle başlayan dayanışma diplomasisi, normalleşmeyi hızlandırdı. Devam eden süreçte yıl içinde çok sayıda üst düzey temas ve ziyaret gerçekleşirken, pozitif gündemin geliştirilmesine yönelik çabaların ardından mevcut diyalog mekanizmaları tekrar canlandı.

7 Aralık’ta YDİK’in 5’inci toplantısı yapılacak. Zirvede iki lider karşılıklı ekonomik ve ticari konuların yanı sıra bölgesel konuları da öncelikle olarak değerlendirecek. İki ülkenin gergin geçen son yılların ardından ilişkileri geliştirmek için fırsat gördüğü toplantıda olumlu mesajlara ağırlık vermesi bekleniyor.

Türkiye, normalleşme döneminin devamlılığı için iki ülke arasındaki sorunlara başka ülkelerin dahil olmasını istemiyor. Adalar, kıta sahanlığı ve Doğu Akdeniz gibi hassas konularda olumlu mesafe kat etmek için iki ülkenin de temkinli ilerlemesi bekleniyor.











