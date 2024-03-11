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75 ilde MERCEK-13 operasyonları: 844 silah ele geçirildi bin 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı

75 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik dört gündür devam eden “MERCEK-13” operasyonlarında; toplam 844 silah ele geçirilirken operasyonlarda bin 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:22 - 11/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:25 - 11/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik “Mercek-13” operasyonları düzenlendi
Ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik “Mercek-13” operasyonları düzenlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "75 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'Mercek-13' operasyonlarında; 641 ruhsatsız tabanca, 50 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 19 uzun namlulu tüfek, 134 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 844 silah ele geçirildi.


1031 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek" dedi.



Bazı şehirlerdeki yakalama sayılarını da paylaşan Bakan Yerlikaya, "İstanbul'da 133 tabanca, 3 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 233 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de 55 tabanca, 6 av tüfeği ele geçirildi. 71 şüpheli gözaltına alındı.


Adana'da 34 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 42 şüpheli gözaltına alındı.



Ankara'da 32 tabanca ele geçirildi. 50 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'da 33 tabanca 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 51 şüpheli şahıs gözaltına alındı.





#MERCEK-13 operasyonları
#Silah kaçakçıları
#Ruhsatsız silah
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