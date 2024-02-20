81 ilde 'ÇEMBER-12' operasyonları: Arama kaydı bulunan 3 bin 237 firari yakalandı

"Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı: 0-5 yıldır aranmakta olan 3 bin 200 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 26 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 11 şahıs 'Çember-12' Operasyonlarıyla yakalandı.