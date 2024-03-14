81 ilde 'ÇEMBER-14' operasyonları: Arama kaydı bulunan 2 bin 614 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyonlara ilişkin paylaşımı şu şekilde;
Firari Suçlular İçin Çember Daralıyor. 81 ilde 4 gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-14” operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 614 firari yakalandı.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.
📌 0-5 yıldır aranmakta olan 2️⃣ bin 5️⃣8️⃣6️⃣ şahıs,
📌 5-10 yıldır aranmakta olan 1️⃣9️⃣ şahıs,
📌 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 9️⃣ şahıs “ÇEMBER-14” operasyonlarıyla yakalandı.
📌 Hırsızlıktan 4️⃣7️⃣6️⃣ şahıs,
📌 Dolandırıcılıktan 2️⃣2️⃣9️⃣ şahıs,
📌 Yağmadan 9️⃣0️⃣ şahıs,
📌 Adam Öldürmeden 3️⃣4️⃣ şahıs,
📌 Cinsel Suçlardan 4️⃣9️⃣ şahıs,
📌 Narkotik suçlarından 4️⃣4️⃣9️⃣ şahıs,
📌 Terörden 4️⃣1️⃣ şahıs,
📌 KOM (Kaçakçılık, Organize) 2️⃣5️⃣1️⃣ şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam
2️⃣ bin 6️⃣1️⃣4️⃣ şahıs adalete teslim edildi.