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81 ilde 'ÇEMBER-14' operasyonları: Arama kaydı bulunan 2 bin 614 firari yakalandı

Firari suçlular için çember daralıyor. 81 ilde dört gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-14” operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 614 firari yakalandı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:02 - 14/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 08:10 - 14/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
81 ilde gerçekleştirilen 'ÇEMBER-14' operasyonlarına ilişkin görüntüler
81 ilde gerçekleştirilen 'ÇEMBER-14' operasyonlarına ilişkin görüntüler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyonlara ilişkin paylaşımı şu şekilde;


Firari Suçlular İçin Çember Daralıyor. 81 ilde 4 gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-14” operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 614 firari yakalandı.


Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.


Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:

📌 0-5 yıldır aranmakta olan 2️⃣ bin 5️⃣8️⃣6️⃣ şahıs,

📌 5-10 yıldır aranmakta olan 1️⃣9️⃣ şahıs,

📌 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 9️⃣ şahıs “ÇEMBER-14” operasyonlarıyla yakalandı.


Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:

📌 Hırsızlıktan 4️⃣7️⃣6️⃣ şahıs,

📌 Dolandırıcılıktan 2️⃣2️⃣9️⃣ şahıs,

📌 Yağmadan 9️⃣0️⃣ şahıs,

📌 Adam Öldürmeden 3️⃣4️⃣ şahıs,

📌 Cinsel Suçlardan 4️⃣9️⃣ şahıs,

📌 Narkotik suçlarından 4️⃣4️⃣9️⃣ şahıs,

📌 Terörden 4️⃣1️⃣ şahıs,

📌 KOM (Kaçakçılık, Organize) 2️⃣5️⃣1️⃣ şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam

2️⃣ bin 6️⃣1️⃣4️⃣ şahıs adalete teslim edildi.

#ÇEMBER-14 operasyonları
#Firari suçlar
#Operasyon
35 dakika önce
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