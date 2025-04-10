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A takımını küçültüyor

A takımını küçültüyor

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0010/04/2025, Perşembe
G: 10/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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MYK’da Burhanettin Bulut’un örgütler için adı geçse de basından sorumlu olarak devam etmesi bekleniyor.
MYK’da Burhanettin Bulut’un örgütler için adı geçse de basından sorumlu olarak devam etmesi bekleniyor.

CHP’de gözler cumartesi belirlenecek MYK’ya odaklandı. Uzun yıllar sonra PM için anahtar listenin delinmemesi Genel Merkez’in iştahını kabarttı. Olağanüstü kurultayla parti içi muhalifin önüne geçen Özel, MYK’da da hata yapmak istemiyor. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre Özel’in daha çekirdek bir ekibe yönelme isteği bulunuyor. Bunun gerisinde ise güvendiği insanlar işe yola devam etme isteğinin yattığı ileri sürüldü.


UZUN TOPLANTI SÜRELERİ

Uzun toplantı süreleri ve MYK’larda çok tartışma yaşanmasından Özel’in rahatsız olduğu ve durumun çözümü için kurulda üye sayısını azaltma isteği olduğu öğrenildi. CHP MYK’da mevcutta hükümetin icraatlarını takip eden 16 üye bulunuyor. Diğer genel başkan yardımcıları ile birlikte bu sayı 22’ye çıkıyor. Özel’in gölge kabinede kısıtlamaya gideceği ve 4-5 bakanlıkla ilgili bir kişiye sorumluluk vereceği kaydedildi. Plana göre halen bazı genel başkan yardımcıları da bu birleştirilecek birimlerde yardımcı olarak görev üstlenecek.


ÇATLAK SES İSTEMİYOR

Özel’in MYK’yı yüzde 60’a 40 olacak şekilde kendi lehine oluşturmak istediği öğrenildi. MYK’nın yüzde 60’ı Özel’e, kalanı ise Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlerden oluşacak.


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