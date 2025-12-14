ABB’de kiralık araç sayısı dört yılda iki katına çıktı

CHP’li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde (ABB) kiralık araç sayısının 2019–2023 döneminde dikkat çekici biçimde arttığı ortaya çıktı. Belediye verilerine göre, 2019 yılında bin 171 olan kiralık araç sayısı 2023 yılı sonunda 2 bin 453’e yükseldi. Yapım işlerinde yüklenici firmalar tarafından tahsis edilen 398 araç da eklendiğinde, ABB’nin fiilen kullandığı toplam araç sayısı 2 bin 851’e ulaştı.





ACİL TEDBİRLER ALINMALI

Belediyenin araç kiralama politikası ve doğrudan hizmet alımları başta olmak üzere birçok uygulamaya ilişkin tespitler, Sayıştay raporlarının ardından 2023 yılı Denetim Komisyonu Raporu’na da yansıdı. Raporda, belediyenin tüm birimlerinden talep edilen araç listelerinin birleştirilmesiyle ortaya çıkan tablonun, kiralık araç sayısındaki artışın kontrolsüz bir şekilde gerçekleştiğini gösterdiği belirtildi. Denetim Komisyonu raporunda, söz konusu artışın belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmadığının açık bir göstergesi olduğu vurgulanarak, araç sayısının azaltılmasına yönelik acil tedbirler alınması gerektiği ifade edildi.





KİRALAMA GİDERLERİ 25 KAT ARTTI

Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu’na göre, ABB’nin araç kiralama giderleri 2021 yılında yaklaşık 5 milyon TL, 2022 yılında ise 4 milyon 700 bin TL seviyesinde kaldı. Ancak 2023 yılında bu tutarın 117 milyon 987 bin TL’ye yükselmesi dikkat çekti. Denetim raporunda, yalnızca bir yıl içinde yaklaşık 25 katlık artış yaşanmasının gerekçesinin net biçimde ortaya konulamadığına işaret edildi. Raporda ayrıca, belediye iştiraklerinden kiralanan araçlara ilişkin sözleşmelerin toplam bedelinin 684 milyon TL’yi aştığı belirtilerek, mali tablolarda yer alan araç kiralama giderlerinin gerçek durumu tam olarak yansıtmadığı tespiti yapıldı. Denetim Komisyonu, bu durumun mali şeffaflık açısından risk oluşturduğunu kayda geçirdi.



