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ADANA

Adana haberleri: İlkokul mezunu sahte dişçi hasta kılığına giren polisler tarafından suçüstü yakalandı

Adana'da ilkokul mezunu sahte dişçi hasta kılığına giren polisler tarafından suçüstü yakalandı

Adana'da, ilkokul mezunu sahte dişçi Osman Nuri B. hasta kılığında muayeneye gelen polisler tarafından suçüstü yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Tedavi karşılığı 1 ila 4 bin lira arasında ücret aldığı ve aynı suçtan daha önce de yakalanıp 8 ay hapis cezası aldığı belirlenen Osman Nuri B.'nin polisteki sorgusu sürüyor.
Tedavi karşılığı 1 ila 4 bin lira arasında ücret aldığı ve aynı suçtan daha önce de yakalanıp 8 ay hapis cezası aldığı belirlenen Osman Nuri B.'nin polisteki sorgusu sürüyor.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, ilkokul mezunu Osman Nuri B.(45)'nin kendisini diş hekimi olarak tanıttığını ve muayene açtığını belirledi. Bunun üzerine bir polis memuru muayeneyi arayarak, dişine dolgu yaptırmak için randevu aldı.

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  • Hasta kılığında muayeneye giden polis memuruna müdahale eden sahte diş doktoru, içeri giren ekipler, tarafından suçüstü yakalandı. Sahte diş hekiminin, eşi G.B. ile birlikte çalışarak, çok sayıda vatandaşı muayene ettiği ortaya çıktı.

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İlkokul mezunu çıktı

Şüphelinin muayenede tuttuğu ajandada gelen hastalardan aldığı para ile uygulanacak tedavileri yazdığı görüldü. Tedavi karşılığı 1 ila 4 bin lira arasında ücret aldığı ve aynı suçtan daha önce de yakalanıp 8 ay hapis cezası aldığı belirlenen Osman Nuri B.'nin polisteki sorgusu sürüyor.

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