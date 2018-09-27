Sahte doktor ameliyat bile yapmış

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesinde bulunan bir klinikte, sadece doktorlar tarafından gerçekleştirilmesi gereken estetik operasyonların tıp eğitimi almamış kişi tarafından yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Adrese düzenlenen operasyonda M.O. gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADAN REKLAM

Klinikte yapılan aramalarda estetik operasyonlarda kullanılan çok sayıda ilaç, tıbbi malzeme ve cihaz, hasta kayıt formları ile hasta isimlerinin ve ücretlerinin yazılı olduğu notlar ele geçirildi. M.O.’nun tıp fakültesi mezunu olmadığı, internet ve sosyal medya üzerinden kendisini doktor olarak tanıttığı, estetik operasyon yaparken çekilmiş fotoğraflarını paylaştığı belirlendi.