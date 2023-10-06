Aday ikilemi

Mart için adaylarını İzmir’den açıklamaya başlayan İYİ Parti’de adayların vekiller içinden mi yoksa Meclis grubu dışından mı belirleneceği konusunda kafa karışıklığı yaşanıyor. Adayların Meclis’ten seçilmesi durumunda parlamento gücünün azalacağını değerlendiren İYİ Parti, adayın yerelden tespit edilmesi halinde ise CHP’ye destek için ‘tavşan aday’ çıkarıldığı eleştirileri ile karşılaşmaktan çekiniyor.

Adaylara ilişkin bu ikilemi taşıyan ve seçimlere 81 ilde kendi listeleri ile girmeye hazırlanan İYİ Parti, daha önce İzmir, Kahramanmaraş adayları açıkladı. İYİ Parti de Mersin için milletvekillerinden Burhanettin Kocamaz, Kayseri için Dursun Ataş, Bursa için de İsmail Tatlıoğlu’nun adları konuşuluyor. Teşkilatlar da vekillerin yerel seçimlerde aday gösterilmesi durumunda parlamentodaki güçlerinin azalacağı endişesini taşıyor.