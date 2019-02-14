Adaylara ortak kılavuz

AK Parti ile MHP arasında kurulan Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerdeki iş birliği büyüyor. Büyükşehirlerde başlayan ittifakın il, ilçe ve belediye meclis üyeliklerini kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor. İttifak yapılacak alanların genişlemesi ile birlikte, iki partinin seçim çalışmalarında daha uyumlu ve etkili çalışabilmesi için bir kılavuz hazırlanıyor. AK Parti ve MHP’li kurmaylar tarafından hazırlanan ve liderlere sunulacak olan kılavuz basıldıktan sonra teşkilatlara gönderilecek.

ÇALIŞMALAR ANLATILACAK

Kılavuzda, seçim çalışmasında dikkat edilecek hususlar yer alacak. Hazırlık aşamalarında sona gelinen kılavuzda ortak adayla seçime gidilen bölgelerde seçim ofislerinin nasıl düzenleneceği, hangi bayrak ve fotoğrafların asılacağı konusunda teşkilatlara uyarılarda bulunulacak. Yine iki parti teşkilatının sahada yürütecekleri ortak çalışmalarla ilgili de kılavuzda bilgiler verilecek. Mahalle toplantılarında nasıl davranılacağı, kimlerin konuşacağı, hangi bayrak ve afişlerin taşınacağı kılavuzda yer alacak. Saha çalışmaların nasıl koordine edileceği hakkında da bilgi verilecek.

MİTİNGLERLE İLGİLİ DETAYLAR

Kılavuzda ortak mitinglerle ilgili bölüm de yer alacak. Miting çağrılarında iki liderin fotoğrafı kullanılacak. Ortak miting alanlarında sadece Türk bayrağı ve ortak söylemlere vurgu yapılan afişler yer alacak. Yine alanda iki teşkilatın ortak sloganları dilendirilecek. Kılavuzda ittifak ruhuna aykırı, diğer teşkilatı incitecek söylem ve hareketlerden kaçınılması istenecek. Cumhur İttifakı’nın bir seçim ittifakı değil gönül birlikteliği olduğuna dikkat çekilerek oluşumunda bir pazarlığın söz konusu olmadığı vurgulanacak.

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