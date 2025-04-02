Adaylık için kapandı

CHP’de hafta sonu yapılacak olağanüstü kurultay için son viraja girildi. Parti içindeki 3 cepheden biri olan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultayda ne yol izleyeceği merak ediliyor. CHP Genel Başkanlığı’na yeniden aday olup olmayacağı belirsizliğini koruyan Kılıçdaroğlu, adeta Çankaya’daki çalışma ofisine kapandı. Kurultaya kadarki süreyi ofisinde değerlendirecek olan Kılıçdaroğlu’nun kurultaya katılımı da aday olup olmayacağına bağlı. Adaylık ile birlikte bu durumun da bugünlerde netleşmesi bekleniyor.

Bu süreçte yüz yüze teması en aza indiren Kılıçdaroğlu, çok kısıtlı bir ekiple görüşüyor. Bu tutumunu bayram boyunca da sürdüren Kılıçdaroğlu, ofisi ve evi arasında mekik dokudu. Kılıçdaroğlu’nun nihai kararının kurultay gününe kadar sarkabileceği belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresinden bir partili, “Kemal Bey kurultaya kadar Ankara’da olacak. Aday olup olmayacağı kurultay gününe kadar belli olmaz. Süreç gösterecek. Ankara’daki ofisi ve evi arasında mesaisini devam ettirecek. Kendisi çok kısıtlı bir ekiple görüşüyor. Bu süreçte bir elin parmağını geçmeyecek kişi ile temasta olacak” bilgisini verdi.



