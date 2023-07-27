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Adliyelerde temyiz yoğunluğu

Kovid-19 hükümlülerine 5 yıl denetimli serbestlik sağlayan yeni infaz düzenlemesi adliyelerde yoğunluğa sebep oldu.

Nur Banu Aras
04:00 . 27/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Düzenlemeden yararlanmak isteyen binlerce hükümözlünün temyiz dilekçelerini geri çekmek için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Yeni düzenlemeye göre Kovid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalan 90 bin mahkûm cezaevine dönmeyecek. 32 bin hükümlü ise salı günü itibarıyla yeniden cezaevinin yolunu tutacak.

Yalnızca hakkındaki mahkumiyet kararı 31 Temmuz 2023 itibarıyla kesinleşmiş hükümlülerin faydalanabildiği düzenleme için, kanunun yürürlüğe girmesine bir hafta kala binlerce hükümözlünün adliyelere temyiz dilekçelerini geri çekme başvurusunda bulunduğu öğrenildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliğimiz ülkemizi darbe anayasasından kurtarmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliğimiz ülkemizi darbe anayasasından kurtarmak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde konuştu. Erdoğan, ''Adalet hizmetlerinin hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi için omuz omuza verdik. 22 bin 821 hakim ve savcı görev yapıyor. Bu törenle sayı 23 bin 923'e çıkacak'' ifadelerini kullandı. 'Türkiye'nin darbe ürünü mevcut anayasadır' diyen Erdoğan, 'Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasasıyla karşılamış olmayı içimize sindiremiyoruz. Sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ile taçlandırmak istiyoruz. Önceliklerimizin en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak vardır. Tuttuğumuz tüm sözler gibi bu idealimizi de hayata geçireceğimizden yürekten inanıyorum'' açıklamasında bulundu.



#Kovid-19
#Adliye
#Hükümlü
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