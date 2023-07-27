Adliyelerde temyiz yoğunluğu

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Düzenlemeden yararlanmak isteyen binlerce hükümözlünün temyiz dilekçelerini geri çekmek için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Yeni düzenlemeye göre Kovid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalan 90 bin mahkûm cezaevine dönmeyecek. 32 bin hükümlü ise salı günü itibarıyla yeniden cezaevinin yolunu tutacak.
Yalnızca hakkındaki mahkumiyet kararı 31 Temmuz 2023 itibarıyla kesinleşmiş hükümlülerin faydalanabildiği düzenleme için, kanunun yürürlüğe girmesine bir hafta kala binlerce hükümözlünün adliyelere temyiz dilekçelerini geri çekme başvurusunda bulunduğu öğrenildi.