Adliyelerde temyiz yoğunluğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde konuştu. Erdoğan, ''Adalet hizmetlerinin hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi için omuz omuza verdik. 22 bin 821 hakim ve savcı görev yapıyor. Bu törenle sayı 23 bin 923'e çıkacak'' ifadelerini kullandı. 'Türkiye'nin darbe ürünü mevcut anayasadır' diyen Erdoğan, 'Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasasıyla karşılamış olmayı içimize sindiremiyoruz. Sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ile taçlandırmak istiyoruz. Önceliklerimizin en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak vardır. Tuttuğumuz tüm sözler gibi bu idealimizi de hayata geçireceğimizden yürekten inanıyorum'' açıklamasında bulundu.