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AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan Mansur Yavaş'ın takas teklifine cevap: Bizim adayımız da Mansur bey de şehit ailelerine bağışlasın

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, katıldığı bir televizyon programında Mansur Yavaş'ın takas teklifine cevap vererek, "Tarlası tapanı arsasını gelin biz takas yapalım. Bunları Mansur Bey'e verelim, Mansur Bey de kendindekileri versin. Turgut Bey Londra'dan mondradan bir şey istemiyor. Şehit aileleri vakfımıza bizim adayımız da Mansur Bey de bağışlasınlar, bu sorun da bitsin diyorum" dedi.

17:54 - 29/03/2024 Cuma
Güncelleme: 18:00 - 29/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Hakan Han Özcan (Foto: Arşiv)
Hakan Han Özcan (Foto: Arşiv)

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

"2,5 puan anketlerde öndeyiz"

Özcan, "2023'te Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce de bir algı yapılıyordu. İşte gitti gidiyor, hükümet gidici 60'a 40 arada 15 puan var, birinci turda CHP aldı bitirdi bu işi diye çok algı yaptılar, ama şu an da aynı şekilde algı yapmaya çalıştılar. Rakibimizin sert bir şekilde saldırmaları adayımıza karşı değişik unsurlarla ve hesaplarla saldırı ve iftiralarla zaten anketler dedikleri gibi olsa bu şekilde çalışmazlardı.
Şu an da saha ve anketlerde önde götürüyoruz. Bana gelen son ankette de 2,5 puanlık bir fark var.
" dedi.

"CHP DEM'e taşıyıcı annelik yapıyor"

Özcan,
"Mansur Bey'e neden destek veriliyordu, siyasete girmiyor diye filan. İzmir'de TCG Anadolu gemisi göndereceğiz dedi, İHA - SİHA görmeyeceksiniz dedi. Doğuda gitti başa şey söyledi. Selahattin Demirtaş'a özgürlük denildi. İşte Apo beyler sözü ağzından çıktı ama yalanlamadı. CHP belediyeciliği şudur: ideoloji önce gelir, hizmet sonra gelir, o yüzden hizmet yapamazlar. Ne yapıyor, kent uzlaşı ile CHP, DEM'e taşıyıcı annelik yapıyor. İstanbul'da ve Mersin'de yapılmaya çalışan Ankara'da yapılmaya çalışılıyor. Biz Yenimahalle'yi, biz Esenyurt'a çevirmeyiz. Bu deneniyor ve bu, bir toplantılarında da zaten açığa çıktı. Bu Türkiye'nin başkentine yapılan en büyük ihanettir. DEM'e taşıyıcı annelik yapıyor, Yavaş ise bunun savunuculuğunu yapıyor."
ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'ın takas teklifine cevap

Özcan,
"Buradan bir çağrıda bulunuyorum. Tarlası tapanı arsasını gelin biz takas yapalım. Bunları Mansur Bey'e verelim, Mansur Bey de kendindekilieri versin. Turgut Bey Londra'dan mondradan bir şey istemiyor. Çünkü ben diyor, buranın çocuğuyum, benim toprağım burası, benim gelecek kaydım da yok, başka bir kaygım da yok, burada doğrum burada öleceğim. Buradaki tarlayı tapanı gelsin, şehit aileleri vakfımıza adayımız da Mansur Bey de bağışlasınlar, bu sorun da bitsin diyorum. Kamuoyu yanlış bilgilendiriliyor, ABB'de iş yapmayan ve iktidar olmayan Mansur Yavaş, iş yapamadığı için iftira atıyor, biz her yerde kurdele kesiyoruz, gönül isterdi ki hizmette yarışalım."
diye konuştu.
#Hakan Han Özcan
#AK Parti
#Mansur Yavaş
42 dakika önce
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