AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan Mansur Yavaş'ın takas teklifine cevap: Bizim adayımız da Mansur bey de şehit ailelerine bağışlasın

"Mansur Bey'e neden destek veriliyordu, siyasete girmiyor diye filan. İzmir'de TCG Anadolu gemisi göndereceğiz dedi, İHA - SİHA görmeyeceksiniz dedi. Doğuda gitti başa şey söyledi. Selahattin Demirtaş'a özgürlük denildi. İşte Apo beyler sözü ağzından çıktı ama yalanlamadı. CHP belediyeciliği şudur: ideoloji önce gelir, hizmet sonra gelir, o yüzden hizmet yapamazlar. Ne yapıyor, kent uzlaşı ile CHP, DEM'e taşıyıcı annelik yapıyor. İstanbul'da ve Mersin'de yapılmaya çalışan Ankara'da yapılmaya çalışılıyor. Biz Yenimahalle'yi, biz Esenyurt'a çevirmeyiz. Bu deneniyor ve bu, bir toplantılarında da zaten açığa çıktı. Bu Türkiye'nin başkentine yapılan en büyük ihanettir. DEM'e taşıyıcı annelik yapıyor, Yavaş ise bunun savunuculuğunu yapıyor."