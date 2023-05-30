AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, genel merkezde düzenlenen MYK sonrası basın açıklaması yapıyor.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Sayın cumhurbaşkanımız MYK'mıza hitap ederken milletimizin sağ duyusuna dikkat çekmiştir. Cumhur İttifakı'na destek veren tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız önceliğimizin depremzede vatandaşlarımızın yaralarının sarılması olduğuna dikkat çektiler. Seçim sonrası birtakım grupların cumhurbaşkanımıza ve cumhur ittifakına destek verdikleri için yapıkları saygısızlık seçim sürecinin en çok üzen hadisesi olmuştur. Bu barbarlığı bir kere daha lanetlediğimizi ifade etmek isterim.
"CUMHURBAŞKANIMIZ 16 KEZ KAZANAN LİDER OLARAK MİLLET İRADESİNE SAYGILI OLDUĞUNU GÖSTERMİŞTİR"
"RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE YÜZYILI'NI İLAN ETTİ"
Karşımızdakiler sandığa saygı konusunda sabıkalı. 2 CHP'li belediye başkanının çıkıp oylar sayılırken cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'dur diyerek olmayan sistemlerinin olmayan verilerini millet iradesine dayatmalarını gördük. Demokrasi yarışını milletimizin her bir ferdi olgunlukla yönetti. Dünyanın yorumları neticesinde Cumhurbaşkanımız açık ara galibiyetle seçimi sonuçlandırdı. Türkiye Yüzyılı iradesinin milletimizden onay alması anlamına geldi.28 Ekim günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk devletimizin kurucusu olarak yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz demişti. 100 yıl sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı'nı ilan etti.
Seçim sürecinin en büyük yalanı hangisiydi? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'nin terörist başını serbest bırakmaya çalıştığını söyledi.
Ayrıntılar geliyor...