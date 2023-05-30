Helalleşme sözle olmaz davranışla olur. Bu hadiseler göstermiştir ki birilerinin helalleşme diyerek gösterdiği, boş bir iş olmuştur. 14 Mayıs gecesi 2 belediye başkanının Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bahsederken Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu demeleri milli iradeye gasp içine girmeleridir. Bu yanlışı düzeltmek yerine devam ettiler. Temennimizi ifade ettik dediler. Temenni öyle ifade edilmez. Millet iradesine ipotek koyma girişimi içine girdiler. 14 Mayıs'tan önce sayın Kılıçdaroğlu kimse sokağa çıkmasın diye provokasyona adım atmıştı. Herkes gördü ki gayet huzur içerisinde ufak tefek olaylar hariç süreç başarıyla geçilmiştir. Milletimizin sağduyusu siyasi tarihimiz içinde defalarca test edilmiştir.