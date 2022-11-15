Gündem AK Parti il siyasi ve hukuki işler başkanları Ankarada buluşacak
POLİTİKA

AK Parti il siyasi ve hukuki işler başkanları Ankara'da buluşacak

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partinin il siyasi ve hukuki işler başkanları ile 17 Kasım Perşembe günü istişare ve değerlendirme toplantısı yapacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
AK Parti il siyasi ve hukuki işler başkanları Ankarada buluşacak
Toplantı AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak.

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ankara'ya çağırdığı il siyasi ve hukuki işler başkanları ile 17 Kasım Perşembe günü bir araya gelecek. AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak toplantıya, ana kademe dışında il kadın ve gençlik kolları siyasi ve hukuki işler başkanları da katılacak.

Toplantıda, 2023 seçimlerine yönelik hazırlıkların yanı sıra başörtüsüne anayasal güvence getirecek düzenleme ile AK Parti iktidarları döneminde hayata geçirilen hukuk ve adalet reformları değerlendirilecek.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye Yüzyılı vizyonunun vatandaşlara anlatılmasına yönelik çalışmaların da ele alınacağı toplantıda, Türkiye Yüzyılı vizyonunun, geçmişin muhasebesi yapılarak gelecek yüzyılın perspektifinin ve hedeflerinin belirlenmesine yönelik olduğu vurgulanacak.

İzmir'de AK Parti'ye 150 yeni üye törenle katıldı
GÜNDEM
İzmir'de AK Parti'ye 150 yeni üye törenle katıldı

Bakan Kurum: O 'altılı masa', bizim projelerimizi hayal etse yapamaz
GÜNDEM
Bakan Kurum: O 'altılı masa', bizim projelerimizi hayal etse yapamaz

Bakan Soylu: 'Allah nasip ederse bir tek terörist kalmayacak silip süpüreceğiz'
GÜNDEM
Bakan Soylu: 'Allah nasip ederse bir tek terörist kalmayacak silip süpüreceğiz'

Bakan Karaismailoğlu duyurdu: 2053 yılına kadar plan hazır
GÜNDEM
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: 2053 yılına kadar plan hazır
Polonyada bir köye füze isabet etti

Polonya'da bir köye füze isabet etti

​NATO üyesi ülkede iki kişi hayatını kaybetti.
Pentagondan Polonya açıklaması

Pentagon'dan 'Polonya' açıklaması

'​NATO'nun her karış toprağını koruyacağız.'
Avdagiç yeniden başkan

​İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerinde kazanan belli oldu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafını paylaştı.
'Bu gençler oynamalı'

'Bu gençler oynamalı'

Hakan Çalhanoğlu basın toplantısında konuştu.

Eskişehir haritası üzerinden 'sayaçlı bomba' provokasyonu yaptı.

​Kuraklık alarmı: Suyu yok denecek kadar azaldı.

​Yol trafiğe kapatıldı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

​Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı.

Ekipler harekete geçti: Koruma altına alındılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.