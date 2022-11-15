AK Parti il siyasi ve hukuki işler başkanları Ankara'da buluşacak

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ankara'ya çağırdığı il siyasi ve hukuki işler başkanları ile 17 Kasım Perşembe günü bir araya gelecek. AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak toplantıya, ana kademe dışında il kadın ve gençlik kolları siyasi ve hukuki işler başkanları da katılacak.

Toplantıda, 2023 seçimlerine yönelik hazırlıkların yanı sıra başörtüsüne anayasal güvence getirecek düzenleme ile AK Parti iktidarları döneminde hayata geçirilen hukuk ve adalet reformları değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye Yüzyılı vizyonunun vatandaşlara anlatılmasına yönelik çalışmaların da ele alınacağı toplantıda, Türkiye Yüzyılı vizyonunun, geçmişin muhasebesi yapılarak gelecek yüzyılın perspektifinin ve hedeflerinin belirlenmesine yönelik olduğu vurgulanacak.

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