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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Haniye suikastına sert tepki: Filistin halkının haklı davası er ya da geç bu katilleri yenecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’ye düzenlenen suikast sonrası İsrail'e sert tepki gösterdi. Çelik, "Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin Tahran’da gerçekleştirilen siyonist bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Bu suikast savaşı geniş alana yayacaktır. Kardeş Filistin halkının haklı davası er ya da geç bu katilleri yenecektir" dedi.

Pınar Görgü
09:23 - 31/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:56 - 31/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’ye düzenlenen suikast hakkında yazılı açıklama yaptı.


Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin Tahran’da gerçekleştirilen siyonist bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Haniye, Filistin halkı ve vatanı için mücadele ederken katillerin saldırısı sonucunda şehit oldu.

'Katiller yenilecek'

Bu suikast Netanyahu Hükümetinin bir soykırım ve katliam şebekesi olduğunu bir kere daha gösterdi. Kardeş Filistin halkının haklı davası er ya da geç bu katilleri yenecektir"


"Bu suikast savaşı geniş alana yayacaktır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:
ok alçakça ve son derece vahşi bir saldırı. Başka bir ülkeden ateşlendiği söylenen füzeyle Hamas lideri şehit edildi. Savaşı büyütmek isteyen İsrail'in yeni bir vahşeti olarak kayda geçti. İsrail Lübnan'a ne zaman saldıracak? diye değerlendirmeler yapılıyordu. Savaşın genişleyip genişlemeyeceği konuşuluyordu. Bu gösteriyor ki Netanyahu'nun soykırımdan başka bir amacı yoktur. Bölgedeki barış için önemli bir isimdi. Şehit olması bölgedeki daha büyük gelişmeleri tetikleyecektir. Bu suikast savaşı geniş alana yayacaktır.

Netanyahu hükümetinin soykırım ve katliam dışında herhangi bir ajandası yok. Bunu artırarak devam edecekler. Dünyanın artık bunu kınayarak geçiştirmemesi gerekiyor. Bu artık uluslararası hukuk için son aşamadır. Bu saatten sonra bir tedbir alınmazsa olayların tamamen kontrolden çıkacağını göreceğiz.

Netanyahu hükümeti Filistinliler karşı soykırım siyaseti güdüyor ama bugün Netanyahu hükümeti aynı zamanda İsrail'de yaşayanların da güvenliğini tehlikeye atan bir duruma gelmiştir. Barış için isteyen Yahudiler için de en büyük tehdit Netanyahu hükümetidir"

Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da şehit edildi: İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda şehit edildi. Katil sürüsü İsrail alçak saldırıyı üstlenirken Hamas, İsmail Haniye'nin ikamet ettiği konutta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi. Hamas lideri Haniye'nin cenazesi, Katar'ın başkenti Doha'da cuma namazının ardından halkın katılımıyla toprağa verilecek. Haniye, siyonist İsrail'in saldırılarında 3 oğlu ve 4 torununu da şehit vermişti. İşte Hamas liderinin şehadeti sonrası bölgede yaşanan tüm gelişmeler...




#AK Parti
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#İsrail
#Haniye
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