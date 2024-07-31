AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Haniye suikastına sert tepki: Filistin halkının haklı davası er ya da geç bu katilleri yenecek

ok alçakça ve son derece vahşi bir saldırı. Başka bir ülkeden ateşlendiği söylenen füzeyle Hamas lideri şehit edildi. Savaşı büyütmek isteyen İsrail'in yeni bir vahşeti olarak kayda geçti. İsrail Lübnan'a ne zaman saldıracak? diye değerlendirmeler yapılıyordu. Savaşın genişleyip genişlemeyeceği konuşuluyordu. Bu gösteriyor ki Netanyahu'nun soykırımdan başka bir amacı yoktur. Bölgedeki barış için önemli bir isimdi. Şehit olması bölgedeki daha büyük gelişmeleri tetikleyecektir. Bu suikast savaşı geniş alana yayacaktır.