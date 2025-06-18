AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrailli Bakan Saar'a sert tepki: Günümüzün Nazi yönetimi olan bir ekibin üyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hadsiz sözlerle hedef alan Saar'a tepki gösteren Çelik, "İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar işgalci, soykırımcı ve günümüzün Nazi yönetimi olan bir ekibin üyesidir." dedi.

Saar'ın söylediği sözlerin Avrupa’daki Neo-Nazi’lerle aynı olmasının şaşırtıcı olmadığını belirten Çelik, "İsrail Dışişleri Bakanının sözleri Nazi zihniyetinin tam temsilcisidir. Cumhurbaşkanımız soykırımcı Nazi zihniyetine karşı insanlık vicdanını temsil etmektedir. Tüm dünya bunu böyle bilmektedir. İnsanlık adına en gür ve net irade Cumhurbaşkanımızın şahsında somutlaşmıştır." ifadelerini kullandı.