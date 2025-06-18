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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrailli Bakan Saar'a sert tepki: Günümüzün Nazi yönetimi olan bir ekibin üyesi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrailli Bakan Saar'a sert tepki: Günümüzün Nazi yönetimi olan bir ekibin üyesi

20:3318/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Çelik, Saar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerinin Nazi zihniyetinin tam temsilcisi olduğunu söyledi.
Çelik, Saar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerinin Nazi zihniyetinin tam temsilcisi olduğunu söyledi.

Haddini aşan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'a AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert sözlerle tepki gösterdi. Saar'ın işgalci, soykırımcı ve günümüzün Nazi yönetimi olan bir ekibin üyesi olduğunu belirten Çelik, "Cumhurbaşkanımız soykırımcı Nazi zihniyetine karşı insanlık vicdanını temsil etmektedir. Tüm dünya bunu böyle bilmektedir." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'a tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hadsiz sözlerle hedef alan Saar'a tepki gösteren Çelik, "İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar işgalci, soykırımcı ve günümüzün Nazi yönetimi olan bir ekibin üyesidir." dedi.

Saar'ın söylediği sözlerin Avrupa’daki Neo-Nazi’lerle aynı olmasının şaşırtıcı olmadığını belirten Çelik, "İsrail Dışişleri Bakanının sözleri Nazi zihniyetinin tam temsilcisidir. Cumhurbaşkanımız soykırımcı Nazi zihniyetine karşı insanlık vicdanını temsil etmektedir. Tüm dünya bunu böyle bilmektedir. İnsanlık adına en gür ve net irade Cumhurbaşkanımızın şahsında somutlaşmıştır." ifadelerini kullandı.




#Ömer Çelik
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