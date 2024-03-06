AK Parti tam kadro sahada

Meclis'in tatile girmesinin ardından AK Parti, 31 Mart seçimleri için sahaya odaklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Seçime kadar gece gündüz vatandaşla bir arada olun” talimatının ardından AK Parti teşkilatı, millevekilleri ve kabine üyeleri ile tam kadro sahaya indi. İstanbul'da her ilin milletvekili hemşehri programlarına katılarak Cumhur İttifakı Adayı Murat Kurum’a destek verecek. Seçim kampanyası kapsamında 27 ilde 150 program için sahada olan bakanların ayrıca, kalan 25 günlük süre içinde 81 ilde vatandaşla buluşturulması da planlandı.
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1 saat önce