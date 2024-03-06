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AK Parti tam kadro sahada

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:00 - 6/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:46 - 6/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Meclis'in tatile girmesinin ardından AK Parti, 31 Mart seçimleri için sahaya odaklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Seçime kadar gece gündüz vatandaşla bir arada olun” talimatının ardından AK Parti teşkilatı, millevekilleri ve kabine üyeleri ile tam kadro sahaya indi. İstanbul'da her ilin milletvekili hemşehri programlarına katılarak Cumhur İttifakı Adayı Murat Kurum’a destek verecek. Seçim kampanyası kapsamında 27 ilde 150 program için sahada olan bakanların ayrıca, kalan 25 günlük süre içinde 81 ilde vatandaşla buluşturulması da planlandı.


Ankara adayı Turgut Altınok ve Mansur Yavaş'ın son 5 yıllık karnesi: 363 milyar nereye gitti?
Ankara adayı Turgut Altınok ve Mansur Yavaş'ın son 5 yıllık karnesi: 363 milyar nereye gitti?

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un Büyükşehir, EGO ve ASKİ’nin 5 yıllık toplam bütçelerinin 25’te 1’i kadarlık bütçe ile Keçiören’de Büyükşehir’den daha fazla hizmet ürettiğini ortaya çıkardı. İki adayın çalışmalarının yer aldığı son 5 yıllık karne CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hezimetini bir kez daha gözler önüne serdi. Cumhur İttifakı AK Parti adayı Turgut Altınok, Keçiören Belediyesinin 15 milyar lira bütçesiyle 5 yılda 40 park, 66 park tadilatı, 5 kapalı pazaryeri, 4 spor salonu, 8 kütüphane, 5 kreş, 34 halı saha yaptırırken CHP adayı Mansur Yavaş ise ABB’nin 363 milyar lira bütçesiyle 5 yılda sadece 18 park ve 1 kreş yaptırabildi. Turgut Altınok’un bütçesinin 25 katına sahip olan Mansur Yavaş, 5 yıllık dönemde 1 tane bile pazaryeri, spor salonu, halı saha ve kütüphane yaptırmaması Mansur Yavaş'ın güncelleştirilmiş dolar kuru üzerinden 363 milyar TL’ye karşılık gelen dev bütçeyi nereye harcadığı sorusunu yeniden gündeme getirdi.


#siyaset
#AK Parti
#Yerel Seçim
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