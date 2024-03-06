AK Parti tam kadro sahada

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un Büyükşehir, EGO ve ASKİ’nin 5 yıllık toplam bütçelerinin 25’te 1’i kadarlık bütçe ile Keçiören’de Büyükşehir’den daha fazla hizmet ürettiğini ortaya çıkardı. İki adayın çalışmalarının yer aldığı son 5 yıllık karne CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hezimetini bir kez daha gözler önüne serdi. Cumhur İttifakı AK Parti adayı Turgut Altınok, Keçiören Belediyesinin 15 milyar lira bütçesiyle 5 yılda 40 park, 66 park tadilatı, 5 kapalı pazaryeri, 4 spor salonu, 8 kütüphane, 5 kreş, 34 halı saha yaptırırken CHP adayı Mansur Yavaş ise ABB’nin 363 milyar lira bütçesiyle 5 yılda sadece 18 park ve 1 kreş yaptırabildi. Turgut Altınok’un bütçesinin 25 katına sahip olan Mansur Yavaş, 5 yıllık dönemde 1 tane bile pazaryeri, spor salonu, halı saha ve kütüphane yaptırmaması Mansur Yavaş'ın güncelleştirilmiş dolar kuru üzerinden 363 milyar TL’ye karşılık gelen dev bütçeyi nereye harcadığı sorusunu yeniden gündeme getirdi.