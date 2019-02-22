AK Parti’de temayül zirvesi

Meclis’te basına kapalı gerçekleştirilen temayül yoklamasına AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı başkanlık etti. AK Parti’nin TBMM’deki grup salonunda yapılan temayül yoklamasında milletvekilleri TBMM Başkanı olarak görmek istedikleri ismi dağıtılan formlara yazarak, oy sandığına attı.
- Parti yönetiminin herhangi bir ismi işaret etmediği belirtilirken, yazılan isimler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Erdoğan’ın kurmaylarıyla yapacağı değerlendirme sonrası AK Parti’nin Meclis Başkan adayı başvurusunu yapacağı belirtildi.