Gündem AK Partide temayül zirvesi
POLİTİKA

AK Parti’de temayül zirvesi

AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’dan boşalan TBMM Başkanlığına göstereceği aday için milletvekillerinin nabzını tuttu.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Meclis’te basına kapalı gerçekleştirilen temayül yoklamasına AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı başkanlık etti. AK Parti’nin TBMM’deki grup salonunda yapılan temayül yoklamasında milletvekilleri TBMM Başkanı olarak görmek istedikleri ismi dağıtılan formlara yazarak, oy sandığına attı.

  • Parti yönetiminin herhangi bir ismi işaret etmediği belirtilirken, yazılan isimler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Erdoğan’ın kurmaylarıyla yapacağı değerlendirme sonrası AK Parti’nin Meclis Başkan adayı başvurusunu yapacağı belirtildi.


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