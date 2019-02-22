AK Parti’de temayül zirvesi

Spor

Benfica-Galatasaray: 0-0

Galatasaray, 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin 85. dakikasında sarı kırmızılıların Emre Akbaba ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken tekrar görüntülerinde Diagne'nin ofsaytta olmadığı görüldü. Bu pozisyon karşılaşmaya damga vururken Galatasaray, Avrupa kupalarına veda etti.