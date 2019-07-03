Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem AK Partiden manifesto kampları
POLİTİKA

AK Parti’den manifesto kampları

AK Parti, yerel seçimler öncesinde açıkladığı manifestonun hayata geçirilmesi için 760 belediye başkanını bölge bölge toplantıya alacak. 16 Temmuz’da Erzurum’da başlayacak toplantılarda başkanlardan, 11 maddelik manifestonun tüm belediyelerde uygulanması istenecek.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
AK Parti Genel Merkez Binası
AK Parti Genel Merkez Binası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yerel seçimler öncesinde açıkladığı AK Parti’nin seçim manifestosunun hayata geçirilmesi için adımlar tek tek atılıyor.

11 maddelik manifestonun tüm belediyelerde uygulanması için belediye başkanları bölge bölge toplantıya alınacak. 6 bölgede düzenlenecek toplantılara tüm AK Partili başkanlar katılacak. Yerel yönetimler başkanlığı tarafından düzenlenecek eğitimlerde başkanlara manifesto uyarısı yapılacak.

ERZURUM’DAN BAŞLIYOR

16 Temmuz’da Erzurum’dan başlayacak toplantılarda başkanlardan, şehir planları konusunda, uzun vadeli ihtiyaçları gözeten ve hakkaniyete uygun yöntemleri takip etmeleri istenecek. İçme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğal gaz, enerji ve iletişim hatları gibi alt yapı sorunlarının çözümü için adım atılması talimatı verilecek.

Başkanlara kentsel dönüşüm projelerini konusunda da uyarılarda bulunulacak. Şehirlerin hem deprem riskine hem de çarpık yapılaşmasına karşı önlemler alınması istenecek. Yatay şehirleşmenin yeni dönemdeki şehircilik vizyonunda merkeze alınması vurgulanacak.

BÜYÜME ALANLARINA DİKKAT

Her şehrin kendi coğrafyasına, iklimine, tabiatına, tarih ve insan dokusuna, büyüme alanlarına uygun gelişme modelleri hazırlanması istenecek. Bu düzenlemeler esnasında akıllı şehir uygulamaları da gündeme getirilecek. Çevreye saygılı şehirler ile canlı veya cansız tüm varlıklarla birlikte uyum içinde bir hayat sürdürebilmesinin sağlanması istenecek.

Sosyal belediyecilik, halkla birlikte yönetim ilkesinin hayata geçirilmesi, tasarruf ve şeffaflığın önemli bir yönetim ilkesi haline getirilmesinin önemine değinilecek. Bunlarla ilgili politikaların biran önce oluşturularak hayata geçirilmesi belirtilecek.

REKLAM

Seçim sayfası 2023’e kadar kapandı
GÜNDEM
Seçim sayfası 2023’e kadar kapandı
Dünyada sıcak saatler

Dünyada sıcak saatler

​Washington, Moskova ve Brüksel'de acil toplantılar yapıldı.
Esrarengiz diplomaside denizaltı detayı!

Esrarengiz diplomaside denizaltı detayı!

Denizaltı kazası çok önemli soru işaretleri barındırıyor.
Etiyopyalılar sokaklarda

Etiyopyalılar sokaklarda

İsrail işgal polisi, Etiyopyalı bir genci öldürmüştü.
BAE silahlarına soruşturma

BAE silahlarına soruşturma

​ABD silahları Libya'da Hafter'in cephanesinde çıkmıştı.
Avrupa Birliği liderini seçti

Avrupa Birliği liderini seçti

AB Komisyon Başkanlığına Leyen atandı.
Borsa 100 bin puanını aştı

Borsa 100 bin puanını aştı

Borsa, 3 aydan sonra ilk defa 100 binin üzerine çıktı.
Göz göre göre<br>yalan söyledi

Göz göre göre
yalan söyledi

Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na 'özür dile' çağrısı.
PKK'ya ağır darbe

PKK'ya ağır darbe

​Pençe Harekatı ile koordineli olarak vuruldu.
Araç sahipleri dikkat

Araç sahipleri dikkat

Zorunlu trafik sigortasının yeni teminat tutarları belli oldu.
Tünel savaş<br>alanına döndü

Tünel savaş
alanına döndü

​İstanbul'daki kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Sıcak hava<br>dalgaları artabilir

Sıcak hava
dalgaları artabilir

Uzmanlar, dikkat çeken raporu açıkladı.
Vekil sayıları değişti

Vekil sayıları değişti

Yeni dönemde ​İstanbul'un milletvekili sayısı düştü.
İşgal hattına<br> 'Türk Kalkanı'

İşgal hattına
'Türk Kalkanı'

​Türkiye, Libya ile deniz sınırı anlaşması yapabilir.
Yeni transfer<br>İstanbul'da

Yeni transfer
İstanbul'da

​Fenerbahçe'nin yeni transferi imza için geldi.
Hakkari'de<br>ele geçirildi

Hakkari'de
ele geçirildi

​Valilik fotoğrafları paylaştı.
Hiçbir şekilde<br> izah edilemez

Hiçbir şekilde
izah edilemez

Türkiye'den BM'deki YPG/PKK skandalına kınama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.