AK Parti’den manifesto kampları

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yerel seçimler öncesinde açıkladığı AK Parti’nin seçim manifestosunun hayata geçirilmesi için adımlar tek tek atılıyor.

11 maddelik manifestonun tüm belediyelerde uygulanması için belediye başkanları bölge bölge toplantıya alınacak. 6 bölgede düzenlenecek toplantılara tüm AK Partili başkanlar katılacak. Yerel yönetimler başkanlığı tarafından düzenlenecek eğitimlerde başkanlara manifesto uyarısı yapılacak.

ERZURUM’DAN BAŞLIYOR

16 Temmuz’da Erzurum’dan başlayacak toplantılarda başkanlardan, şehir planları konusunda, uzun vadeli ihtiyaçları gözeten ve hakkaniyete uygun yöntemleri takip etmeleri istenecek. İçme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğal gaz, enerji ve iletişim hatları gibi alt yapı sorunlarının çözümü için adım atılması talimatı verilecek.

Başkanlara kentsel dönüşüm projelerini konusunda da uyarılarda bulunulacak. Şehirlerin hem deprem riskine hem de çarpık yapılaşmasına karşı önlemler alınması istenecek. Yatay şehirleşmenin yeni dönemdeki şehircilik vizyonunda merkeze alınması vurgulanacak.

BÜYÜME ALANLARINA DİKKAT

Her şehrin kendi coğrafyasına, iklimine, tabiatına, tarih ve insan dokusuna, büyüme alanlarına uygun gelişme modelleri hazırlanması istenecek. Bu düzenlemeler esnasında akıllı şehir uygulamaları da gündeme getirilecek. Çevreye saygılı şehirler ile canlı veya cansız tüm varlıklarla birlikte uyum içinde bir hayat sürdürebilmesinin sağlanması istenecek.

Sosyal belediyecilik, halkla birlikte yönetim ilkesinin hayata geçirilmesi, tasarruf ve şeffaflığın önemli bir yönetim ilkesi haline getirilmesinin önemine değinilecek. Bunlarla ilgili politikaların biran önce oluşturularak hayata geçirilmesi belirtilecek.

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