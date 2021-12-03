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AK Parti'li Özhaseki: Bizden önce sicilli militanlar belediyede çalışıyordu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, katıldığı tanıtım töreninde, önceki belediye yönetimini eleştirerek, “Bizim belediyecilik anlayışımızdan önce Kayseri'de sicilli militanlar belediyede çalışıyordu" dedi.

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Haber Merkezi DHA
AK Partili Özhaseki: Bizden önce sicilli militanlar belediyede çalışıyordu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de hayırsever iş insanları Özderici ailesi iş birliği ile Talas Caddesi'nde yapılan Engelsiz Yaşam Merkezi'nin tanıtımı törenine katıldı.
Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, belediye başkanlığı yaptığı döneme değinerek, “Biz biliyoruz, 1980'li dönemlerde birkaç tane mahalle, kurtarılmış mahalleydi. Kurtarılmış mahalleye asker giremez, polis giremez. Güçlerini de Büyükşehir Belediyesi'nden alıyorlardı. Birçok sicilli militan ki hepsinin dosyası var, isterlerse gönderirim, burada iş bulmuştu, çevrede militanlık yapıyordu. Bizim belediyecilik anlayışımızdan önce Kayseri'de sicilli militanlar belediyede çalışıyordu. 1994'te ekip olarak işe başladık. Şehri bu mafyadan temizledik. Onlarca adamın ayağına kurşun sıkılmıştı. Kayseri'ye yatırıma gelen iş adamları terk etmişti. Onları belediye ihalelerinden, kamu işlerinden kovaladık, parklarımızı temizledik. Kötülerle savaşmayı kendimize iş ettik. İyi ne varsa yanında olmaya, destek olmaya gayret ettik" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ise “Engeli olan özel kardeşlerimiz ve tüm Kayserililer engelsiz yaşam merkezine kavuşuyor. Türkiye’nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'miz, isminden de anlaşılacağı üzere yine hayırseverlerimizin destekleri ve iş birliği ile yapılmış olan anlamlı ve önemli bir çalışma” dedi.
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