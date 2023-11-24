AK Parti’ye 6 bin başvuru

AK Parti, yerel seçime hazırlık için belirlediği takvim ve yol haritasına göre çalışmalarına devam ediyor. 2024 Mart’ında yapılacak yerel seçimler için AK Parti’de aday adaylığı başvuruları önceki gün sona erdi. Artık aday belirlenme aşamasında son düzlüğe girildi. AK Parti’ye yapılan başvuru sayısının 6 bine yakın olduğu öğrenildi.

TEMAYÜLDEN 3 İSİM

9 Kasım’da başlayan ve önceki gün tamamlanan belediye başkanlığı aday adaylığı başvuru sürecinin ardından, 26 Kasım Pazar günü temayül yoklaması yapılacak. Dün AK Parti Genel Merkezi’nde temayül komisyon başkanları ve üyeleri ile toplantı yapıldı. Pazar günü tüm illerde eş zamanlı olarak temayül yoklamasına gidecek AK Parti’de teşkilat başvuran adayları oylayacak. 160 teşkilat üyesinin dijital oy kullanacağı temayülde illerde en çok oyu alan 3 isim belirlenecek.

3 AŞAMALI TESPİT

Teşkilatın belirlediği 3 isim daha sonra Ar-Ge Başkanlığı’nın yürüttüğü isim anketleri ve Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın yaptığı saha analizi ile karşılaştırılacak. Hazırlanacak rapor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

LİDERLER KARAR VERECEK

Öte yandan, AK Parti ile MHP arasındaki yerel seçim iş birliği toplantılarında da ana ilkeler üzerinde mutabakata varan Cumhur İttifakı ortakları, bazı illeri “gri alan” olarak belirledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli bu gri alanda kalan iller ile büyükşehirlerde hangi partinin adayının destekleneceğine birlikte karar verecek.

81 ilde temayül komisyonu

Temayülde sürecin sağlıklı yürütülmesi için AK Parti 81 ilde “temayül komisyonları” oluşturdu. MKYK ve MYK üyeleri ile milletvekillerinden oluşan komisyonların gözetim ve denetiminde yapılacak yoklamada, Türkiye genelinde yaklaşık 160 bin AK Partili oy kullanacak. Tarafsızlığın korunması amacıyla komisyon üyesi olacak milletvekillerinin, kendi seçim çevreleri veya memleketlerinde görevlendirilmemesine özen gösterildi.







