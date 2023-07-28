Akbelen esnafı provokasyona dikkat çekti: Dışarıdan gelen yabancılar burayı karıştırıyor

Akbelen esnafı dışarıdan gelen yabancıların bölgeyi karıştırdığını söyledi.
Muğla'nın Milas ilçesindeki Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri bölgesinde bulunan Akbelen Ormanları'nda ağaç katliamı yapıldığına dair başlatılan algı operasyonlarına bölge esnafından da tepki geldi.
'Köylü değil dışarıdan gelenler bütün yabancılar bu işi karıştırıyor'
'Köylü değil dışarıdan gelenler bütün yabancılar bu işi karıştırıyor'
Çiftlik köyünde market işlettiğini belirten bir vatandaş,
"Köyümde santralde çalışan 50-60 hane var. O haneler çalışmazsa, parayı getirmezse biz esnaf olarak ne yaparız? Kazanamayız. Yani santralin çalışmasına devam etmesini istiyoruz. Köylü değil dışarıdan gelenler bütün yabancılar bu işi karıştırıyor."
sözleriyle provokasyona dikkat çekti.
'Santralin çalışması gerekiyor'
'Santralin çalışması gerekiyor'
Köylülerin hepsinin santralde çalıştığını söyleyen esnaf,
"O gelen yabancılardan kaç tane köylü var içinde? Köylü yok hepsi yabancıdır. Onun için santralin devam etmesini istiyoruz. 3-4 gündür elektriklerimiz kesik. Elektrikler kesik olduğu halde şu an herkes kan ağlıyor. Santral devam etmezse ne yapabiliriz yani? Elektriksiz ne yapabiliriz? Santralin çalışması gerekiyor"
ifadelerini kullandı.
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2 saat önce