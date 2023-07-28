Akbelen esnafı provokasyona dikkat çekti: Dışarıdan gelen yabancılar burayı karıştırıyor

"O gelen yabancılardan kaç tane köylü var içinde? Köylü yok hepsi yabancıdır. Onun için santralin devam etmesini istiyoruz. 3-4 gündür elektriklerimiz kesik. Elektrikler kesik olduğu halde şu an herkes kan ağlıyor. Santral devam etmezse ne yapabiliriz yani? Elektriksiz ne yapabiliriz? Santralin çalışması gerekiyor"