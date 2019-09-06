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ÇANAKKALE

Akdeniz'in bekçileri

Akdeniz ve Ege’de 24 saat nöbet tutan İHA ve SİHA’ların karargahı kapılarını ilk kez Yeni Şafak’a açtı. Sondaj gemilerimiz Fatih ve Yavuz’a havadan destek veren ‘demir kuşlar’, düzensiz göç ve insan kaçakçılarını da anbean takip ediyor.

Talha Menteş Yeni Şafak
6 Ağustos 2018'de kurulan İHA Filo Komutanlığı, aralık ayında İHA/SİHA'ları envanterine aldı.
6 Ağustos 2018'de kurulan İHA Filo Komutanlığı, aralık ayında İHA/SİHA'ları envanterine aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katıldığı günden bu yana birbirinden başarılı işlere imza atan İHA ve SİHA'lar Doğu Akdeniz'de de nöbette. Türkiye'nin Fatih ve Yavuz gemileriyle iki koldan yürüttüğü sondaj faaliyetlerine hava desteği sağlayan İHA/SİHA'lar, bölgede oluşabilecek tehlikelere karşı her an tetikte bekliyor. Hava Kuvvetleri'ndeki başarısını Doğu Akdeniz'in sıcak sularına da taşıyan insansız hava araçları, Çanakkale'deki 313. Deniz İHA-S İnsansız Hava Aracı Filo Komutanlığı'ndan yönetiliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde geçtiğimiz yıl faaliyete geçen üs, kapılarını ilk kez Yeni Şafak'a açtı. Bir günümüzü geçirdiğimiz yer istasyonunda bahriyelilerden önemli bilgiler aldık.

3 BİN SAAT UÇTULAR

6 Ağustos 2018'de kurulan İHA Filo Komutanlığı, aralık ayında İHA/SİHA'ları envanterine aldı. O günden bu yana keşif, gözetleme ve düzensiz göç hareketlerinin önlenmesi amacıyla 7/24 faaliyet için düğmeye basıldı. Geçen sürede 3 bin saat uçuş gerçekleştiren İHA'lar, Ege ve Akdeniz sahillerini yakından izliyor. İHA'larca elde edilen görüntüler ilgili izleme merkezlerine aktarılarak olası bir sıkıntı anında duruma hemen müdahale ediliyor.

BÜYÜK BİR EKİP VAR

Her dakika havada bulunan İHA’lar Deniz Kuvvetleri'nin Dalaman'daki üssü ile birlikte koordineli şekilde faaliyet gösteriyor. Burada görevli personel 2 saat önceden gelerek uçuş hazırlığı kapsamında birifing alıyor. Hava şartları, görev yerleri, yakıt, uçağın son uçuş ağırlığı gibi kontroller yapılıyor. Uçuşa 1 saat kala ise İHA'ların takip edildiği, uçuşunun sağlandığı Yer Kontrol İstasyonları (YKİ) önünde toplanarak son kontroller yapılıyor.

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GÖKYÜZÜNDEKİ GÖZÜMÜZ

Bu aşamadan sonra sıra İHA/SİHA'ların havalanmasına geliyor. Uçuş pistinde yerini alan 'gökyüzündeki gözümüz' Akdeniz ve Ege'deki görev alanlarına doğru yol alıyor. Planlanan uçuşlar için 24 saat havada kalan insansız hava araçlarının operasyon süresi sona erdiğinde Muğla-Dalaman'da bulunan diğer deniz hava üssü ile irtibata geçiliyor. Çanakkale'den havalanan İHA'ların görevi bittiği zaman hemen Dalaman'daki İHA'lar havalanıp nöbeti devralıyor.

  • Şipşak 30 km
  • Deniz Kuvvetleri’ndeki Bayraktar TB-2 Silahlı İnsansız Hava Araçları, Deniz Kurdu-2019 tatbikatında karaya yönelik yapılan atışları başarıyla gerçekleştirdi. Bu araçlar gerektiği zaman deniz hedeflerini de tahrip edebiliyor. Sözkonusu SİHA’lar ayrıca uzun süre havada kalarak denizde düzensiz göçle mücadele konusunda önemli görevler üstleniyor. Savaş gemileri, deniz karakol uçakları ve deniz helikopterlerine yüksek irtifadan destek sağlayan bu araçlar çok etkin. Buna bizzat şahit olduk. Yer istasyonunda bulunduğumuz sırada filo personeli, denizde şüpheli bir gemiyi takibe aldı. 10 kilometre irtifadaki Bayraktar SİHA, sözkonusu gemiye 30 kilometre mesafeden zoom yaparak net bir görüntü elde etti. İHA/SİHA’lar, eğer hava şartları da müsaitse, gelişmiş optik sistemleri sayesinde çok daha uzak mesafelerden net görüntü çekebiliyor. Hangar içerisinde bulunan uçuş simülasyon odası da oldukça dikkat çekiciydi. Yer Kontrol İstasyonları ile birebir aynı olan simülasyon odaları, eğitim faaliyetlerinin dışında izinden dönen personelin uçuş provası yapmasına da olanak tanıyor.
  • Türkiye’nin izleme istasyonları
  • Yeni Şafak’ın konuk olduğu üste en dikkat çekici bölüm, Yer Kontrol İstasyonları (YKİ) olarak adlandırılan odalar oldu. İHA’lar havalanmadan hemen önce başlayan yoğun temponun ana merkezi olan YKİ’ler, NATO standartlarına göre hazırlanmış konteynerlerin içinde bulunuyor. Bu konteynerler gerektiğinde talep edilen görev yerlerine taşınabiliyor. 313. Deniz İHA-S İnsansız Hava Aracı Filo Komutanlığı’nda adeta ‘harekât merkezi’ niteliği taşıyan 3 konteyner yer alırken, uçuşu da 3 operatör yürütüyor. İHA’yı kontrol eden pilotun yanısıra, bir operatör kamerayı takip ediyor. Son operatör ise İHA’ların harekât merkeziyle koordinasyonunu sağlayarak uçuşun sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine katkıda bulunuyor.
  • Fatih ve Yavuz onlara emanet
  • İHA/SİHA’lar ABD, Fransa, İtalya gibi ülkelerin doğalgaz arama girişimleriyle ısınan Doğu Akdeniz’de, Fatih ve Yavuz sondaj gemilerinin en büyük destekçisi oldu. Gemilere ‘havadan refakat’ desteği sağlayan araçlar, olası risklere karşı da ilk müdahale timi olarak öne çıkıyor. Akdeniz’deki tüm gemi faaliyetlerini izleyen İHA’lar bir gelişmeyi ‘acil durum’ şeklinde kodlayınca, harekât merkezinde hummalı bir çalışma başlıyor. Örneğin yakınlarda düzensiz göçmen teknesi tespit eden İHA’lar, yakında sahil güvenlik botları yoksa ilgili birimlere görüntülü bilgi akışı sunuyor. Böylelikle sözkonusu güvenlik birimlerinin operasyonları kolaylaşıyor.

Türkiye'nin savaşan yerli ve milli silahları: SİHA
FOTOĞRAF 17
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Gökyüzünün savaşan silahları: SİHA'lar.
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Türk savunma sanayi, son yıllarda gerçekleştirdiği en önemli projelerden biri olan SİHA'lar, başta terörle mücadele olmak üzere pek çok görevde etkin olarak kullanıldı ve kullanılmaya da devam ediyor.
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Zeytin Dalı Harekatı'nda anlık görüntüleme yeteneği ve isabetli vuruş yeteneğiyle bizleri gururlandıran silahlı ve silahsız ihalar, başarılı gözlem gücü ile istihbarat faaliyetleriyle de Türkiye'nin en etkili silah gücünden biri oldu.
Title
2015’ten bu yana elde edilen operasyonel başarıyla Türkiye’nin İHA teknolojisi alanında ihtiyaçlarını bağımsız karşılamada önemli bir boşluğu dolduran ve pek çok başarıya imza atan Bayraktar SİHA sistemleri.
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22,500 Feet uçuş irtifası ve 24 saat havada kalış süresine sahip BAYRAKTAR TAKTİK İHA SİSTEMLERİ, 150 km haberleşme menzili, Tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli aviyonik sistem, Yer sistemlerine bağımlı olmaksızın tam otomatik iniş ve kalkış özelliği, GPS bağımlılığı olmaksızın dahili sensör füzyonu ile seyrüsefer özellikleriyle dikkat çekiyor.
Title
Elektronik, yazılım, aerodinamik, tasarım ve alt ana sistemleriyle tamamen milli ve özgün olarak geliştirilip üretilen Bayraktar TB2, uçuş otomasyon ve performansıyla kendi sınıfında dünyanın en gelişmiş İHA sistemi olarak dikkati çekiyor.
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Havada kalma süresi 27 saati bulan, 27 bin 30 feet irtifa rekoruna sahip Bayraktar TB2, 100 kilogram yük taşıyabiliyor.
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Bayraktar TB2, üzerindeki sensörlerle gece ve gündüz faaliyet gösterebiliyor.
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Aktif keşif, gözetleme ve istihbarat uçuşları yapan Bayraktar TB2, elde ettiği görüntüyü harekat merkezlerine gecikmesiz aktarabilme, mühimmat taşıyabilme, kendi mühimmatıyla hedeflere taarruz edebilme özelliklerine sahip bulunuyor.
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Bayraktar TB2, gerektiğinde dost muharip uçaklar için lazerle hedef işaretlemesi yapabiliyor.
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2000'li yıllara gelindiğinde İHA'ların gelişmiş versiyonlarının Türkiye'ye satışına ABD Kongresi'nden izin çıkmaması üzerine Türkiye, kendi SİHA'larını geliştirme sürecini hızlandırdı.
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Bugün Türkiye'de kullanımda olan yerli SİHA'lar arasında Anka ve Bayraktar bulunuyor.
Title
Bugün Türkiye'de kullanımda olan yerli SİHA'lar arasında Anka ve Bayraktar bulunuyor.
Title
Bugün Türkiye'de kullanımda olan yerli SİHA'lar arasında Anka ve Bayraktar bulunuyor.
Title
Envanterdeki diğer yerli SİHA olan Anka'nın 2016 itibariyle silah taşıma kapasitesi bulunmuyordu. Gözlem amacıyla kullanılan Anka'lara 2017 yılında ilk defa roket de eklendi.
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Bayraktar ve Anka, TÜRKSAT uydularının kapsama alanında olan her yerde kullanılabiliyor.
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) geliştirdiği Anka, 200 kilograma kadar silah taşıyabiliyor.
Türkiye'nin savaşan yerli ve milli silahları: SİHA
Özgün tasarım ve teknik gücüyle tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken gökyüzünün savaşan silahları SİHA'lar özellikleriyle ön plana çıkıyor. Peki, Silahlı İnsansız Hava Araçları'nın (SİHA) özellikleri nedir? Bayraktar TB2 SİHA hangi özelliklere sahip? İşte, Türk savunma sanayisinin son yıllarda gerçekleştirdiği en önemli projelerden biri olan SİHA'lara dair tüm detaylar.


Akdenizin bekçileri

Akdeniz'in bekçileri

​313. Deniz İHA-S Filo Komutanlığı kapılarını ilk kez Yeni Şafak'a açtı.
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