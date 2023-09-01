Akşener de görevden kaçmış

Seçimlerdeki hezimetin ardından dağılan 6’lı Masa’da yaşanan entrikalar tek tek ortaya dökülüyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun seçim öncesi Akşener’e sağ bir ittifak ve Cumhurbaşkanı adaylığı teklif ettiği ortaya çıktı. Görüşme kamuoyuna, son toplantıda masadan kalkan Akşener’i ikna çabası olarak yansıtılmıştı. 6’lı Masa üyelerinin hiçbir zaman birbirlerine güvenmedikleri bu örnekle tescillenmiş oldu. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, “Seçim sürecinde, Genel Başkanımız bizzat Ahmet Davutoğlu Meral hanıma adaylık teklifi etti. Yine Akşener’e sağ muhafazakâr bir ittifakın oluşturulmasını önerdi. Ancak Akşener kabul etmedi” açıklamasını yaptı. 2023 seçimleri sürecinde ittifak içi ittifak formülü üzerinden, CHP’nin dahil olmadığı sağ bloklu bir ittifak yapmayı düşünen Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, DEVA ile iş birliği önermişti. DEVA Partisi’nin kabul etmediği öneri rafa kalkmıştı.