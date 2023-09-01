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Akşener de görevden kaçmış

Seçimlerdeki hezimetin ardından dağılan 6’lı Masa’da yaşanan entrikalar tek tek ortaya dökülüyor. Davutoğlu’nun seçim öncesi Akşener’e sağ bir ittifak ve Cumhurbaşkanı adaylığı teklif ettiği ortaya çıktı. Görüşme kamuoyuna, son toplantıda masadan kalkan Akşener’i ikna çabası olarak yansıtılmıştı.

Mehmet Güney
04:00 . 1/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Seçimlerdeki hezimetin ardından dağılan 6’lı Masa’da yaşanan entrikalar tek tek ortaya dökülüyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun seçim öncesi Akşener’e sağ bir ittifak ve Cumhurbaşkanı adaylığı teklif ettiği ortaya çıktı. Görüşme kamuoyuna, son toplantıda masadan kalkan Akşener’i ikna çabası olarak yansıtılmıştı. 6’lı Masa üyelerinin hiçbir zaman birbirlerine güvenmedikleri bu örnekle tescillenmiş oldu. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, “Seçim sürecinde, Genel Başkanımız bizzat Ahmet Davutoğlu Meral hanıma adaylık teklifi etti. Yine Akşener’e sağ muhafazakâr bir ittifakın oluşturulmasını önerdi. Ancak Akşener kabul etmedi” açıklamasını yaptı. 2023 seçimleri sürecinde ittifak içi ittifak formülü üzerinden, CHP’nin dahil olmadığı sağ bloklu bir ittifak yapmayı düşünen Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, DEVA ile iş birliği önermişti. DEVA Partisi’nin kabul etmediği öneri rafa kalkmıştı.

Feramuz Üstün

Akşener ittifak kapısını kapattı: Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız
Akşener ittifak kapısını kapattı: Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, günler öncesinden 'Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağı' vurgusuyla duyurulan programda konuştu. Partisinin yerel seçimlere yalnız gireceğini açıklayan Akşener, "Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız" dedi. Eski ortaklarına ve Kemal Kılıçdaroğlu'na adeta ateş püsküren Akşener, "Sadece iktidar mensuplarıyla değil, adeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla mücadele ettik. Önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Biz milletin çağrısını dile getirdiğimiz için yankı odalarında ihanetle, iş birlikçilikle, iktidara yanlamakla suçlandık. " ifadelerini kullandı.


#Siyaset
#Meral Akşener
#İYİ Parti
#Altılı Masa
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