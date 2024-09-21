'Aktif' Bay Kemal CHP'yi rahatsız etti

CHP’de eski yönetimin lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun artan canlı yayın, ziyaret ve kabulleri rahatsızlık yarattı. Kılıçdaroğlu’nun bu kadar aktif olması genel merkezde tartışmaya yol açtı. Özgür Özel’e yakın kurmaylar “Kemal Bey’in canlı yayınlardaki söylemleri, parti genel başkanları ile görüşmeleri ve CHP’nin içerisinde halen aktif rol alması Özgür Bey’in konumunu zedeliyor” tespitinde bulunarak rahatsızlığı dışa vurdu. Kılıçdaroğlu, son günlerde peş peşe 6’lı Masa’dan eski ortakları DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmüştü.

Son dönemde ziyaretlerine ve canlı yayınlara hız veren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Dervişoğlu ortak basın açıklaması yaptı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, Dervişoğlu'nu İYİ Parti Genel Başkanı seçildikten sonra kutlamak istediğini, onu da bugün gerçekleştirdiğini söyledi. Dervişoğlu ile Türkiye'nin, dünyanın ve bölgenin sorunları ile ekonomideki sıkıntılar, işsizlik, sığınmacılar ve Orta Doğu'daki karmaşık yapıyı konuştuklarını, görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Kılıçdaroğlu, Dervişoğlu'na teşekkürlerini iletti.