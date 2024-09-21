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Politika
'Aktif' Bay Kemal CHP'yi rahatsız etti

'Aktif' Bay Kemal CHP'yi rahatsız etti

Mehmet Güney
04:0021/09/2024, Cumartesi
G: 21/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Kemal Kılıçdaroğlu - Müsavat Dervişoğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Müsavat Dervişoğlu

CHP'de, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun artan canlı yayın, ziyaret ve kabulleri rahatsızlığa yol açtı. Genel Başkan Özgür Özel'e yakın kurmaylar, Kılıçdaroğlu’nun canlı yayınlardaki söylemlerinin ve bu kadar aktif olmasının Özel'in konumunu zedelediğini belirterek, rahatsızlıklarını dışa vurdu.

CHP’de eski yönetimin lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun artan canlı yayın, ziyaret ve kabulleri rahatsızlık yarattı. Kılıçdaroğlu’nun bu kadar aktif olması genel merkezde tartışmaya yol açtı. Özgür Özel’e yakın kurmaylar “Kemal Bey’in canlı yayınlardaki söylemleri, parti genel başkanları ile görüşmeleri ve CHP’nin içerisinde halen aktif rol alması Özgür Bey’in konumunu zedeliyor” tespitinde bulunarak rahatsızlığı dışa vurdu. Kılıçdaroğlu, son günlerde peş peşe 6’lı Masa’dan eski ortakları DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmüştü.


Dervişoğlu’nu ziyaret etti

Son dönemde ziyaretlerine ve canlı yayınlara hız veren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Dervişoğlu ortak basın açıklaması yaptı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, Dervişoğlu'nu İYİ Parti Genel Başkanı seçildikten sonra kutlamak istediğini, onu da bugün gerçekleştirdiğini söyledi. Dervişoğlu ile Türkiye'nin, dünyanın ve bölgenin sorunları ile ekonomideki sıkıntılar, işsizlik, sığınmacılar ve Orta Doğu'daki karmaşık yapıyı konuştuklarını, görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Kılıçdaroğlu, Dervişoğlu'na teşekkürlerini iletti.


Altılı Masa'dan mahkeme koridorlarına: Kılıçdaroğlu'nun salvoları sonrası Akşener harekete geçiyor

2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde 'ortak aday' vaadiyle kurulan Altılı Masa'nın baş aktörlerinden Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki kriz giderek derinleşiyor. Seçimlerde alınan ağır yenilgi sonrasında istifa ederek genel başkanlık koltuklarını bırakmak zorunda kalan iki ismin seçim sürecinde kapalı kapılar ardında yaşananlara dair birbirlerine yönelik suçlamaları mahkeme salonuna taşınıyor. Kılıçdaroğlu'nun katıldığı televizyon programında kendisini ihanetle suçlaması sonrası Akşener'in suç duyurusunda bulunup tazminat davası açmaya hazırlandığı iddia edildi. Peki eski dostlar nasıl düşman kesildi? Altılı Masa'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener arasındaki 'ihanet' polemiğine uzanan süreçte neler yaşandı?

#politika
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu

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