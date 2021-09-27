Altı ülke İstanbul'da olağanüstü toplandı: Afganistan’da kalıcı barışa destek vurgusu

Bu sabah saatlerinde Türk Konseyi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma ofisinde toplandı.

Toplantı Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un başkanlığında, Kazakistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi, Kırgızistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Mátis ile Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev katılımıyla yapıldı.

SONUÇ BİLDİRGESİ

Toplantının ardından akşam saatlerin sonuç bildirgesi yayınlandı. Türk Konseyi Dışişleri Bakanları sonuç bildirgesinde şu ifadelere yer verdi:

"Yakın bölgesel ve kültürel bağlarımız olan Afganistan'daki gelişmeleri yakından takip ederek, BM Şartı hükümleri doğrultusunda, Afganistan'ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü yeniden teyit ederek, tüm Afgan halkının emniyetli, güvenli ve onurlu yaşam hakkını vurgulayarak, Kabil'de 7 Eylül 2021 günü ilan edilen geçici otoriteyi not ederek, kapsayıcı ve katılımcı bir yönetişimin tesis edilmesinin, herhangi bir ayrım gözetilmeksizin tüm Afgan vatandaşları için insan haklarına saygı gösterilmesinin öneminin altını çizerek, Afganistan topraklarının herhangi bir terör örgütü tarafından başka bir ülkeye tehdit veya saldırı amaçlı olarak kullanılmayacağının güvencesi ile Afganistan'da terörü önleme ve terörle mücadelenin önemini vurgulayarak, mevcut yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticaretinin Afganistan halkına ve uluslararası topluma verdiği ciddi zarara dikkat çekerek, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres tarafından, 13 Eylül 2021 Pazartesi günü düzenlenen, Afganistan'daki İnsani Duruma İlişkin Üst Düzey Bakanlar Toplantısı'nın çabalarını takdir ederek, Afgan ekonomisinin mevcut vahim durumu ve özellikle ekonomik faaliyetlerdeki keskin düşüş nedeniyle Afgan halkının geçim kaynaklarına yönelik riskler konusundaki endişelerini dile getirerek şu beyanlarda bulundular;

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1. Afganistan'a dönük uluslararası toplumun istikrar ve insani yardım yönündeki çabalarını desteklediklerini,

2. Afgan halkının, kalıcı barış, milli uzlaşı, istikrar ve kalkınma çabalarını destekleyecek tüm girişimlere katkıda bulunmaya hazır olduklarını,

3. Afganistan'da siyasi uzlaşı, güvenlik ve kamu düzeninin tam olarak yeniden tesis edilmesinin yanı sıra, insan hayatının ve mülkiyet haklarının korunmasının önemini vurguladıklarını,

4. Nihai aşamada, Afgan ulusunun zengin çeşitliliğini yansıtan, bütüncül, kapsayıcı ve temsil niteliği bulunan bir hükümetin kurulmasını hedefleyen çabaları teşvik ettiklerini,

5. Uluslararası insani hukuka uymanın, insan haklarını korumanın ve tüm Afgan halkının emniyet ve güvenliğini sağlamanın önemini vurguladıklarını,

6. Uluslararası ilkelere uygun olarak diplomatik misyonların, çalışanlarının ve ailelerinin emniyet ve güvenliklerinin sağlanmasının gerekliliğin altını çizdiklerini,

7. Afganistan'da DEAŞ ve EL Kaide gibi terör örgütlerinin faaliyetlerini önlemek ve bunlarla mücadele etmek için Afganistan'da sürekli olarak etkin önlemlerin alınmasının sağlanması gerektiğini belirttiklerini,

8. Afganistan'da uyuşturucu maddelerin yasadışı üretimi ve kaçakçılığının önlenmesi gerekliliğinin altını çizdiklerini,

9. Afganistan'a insani yardım sağlamak için aralıksız çaba gösterilmesi ve BM kurumları ile yardım sağlayan diğer insani yardım kuruluşlarının hızlı, emniyetli ve engelsiz erişimine izin verilmesi için tüm taraflara çağrıda bulunduklarını,

10. Uluslararası toplumu, halihazırda çok sayıda Afgan'a ev sahipliği yapan komşu ülkelerdeki durumu da ele alan, Afganların giderek artan bir şekilde yerlerinden edilme riskine karşı etkili ve sürdürülebilir bir çözümü koordine etmeye teşvik ettiklerini,

11. Ayrıca Afganistan ekonomisindeki kaygı verici durumu iyileştirmek ve Afgan halkının geçim kaynaklarını korumayı amaçlayan önlemler almak için uluslararası destek çağrısında bulunduklarını beyan etmişlerdir.

Türk Konseyi Dışişleri Bakanları, insani çabalar, insan hakları, göç ve mülteci akınları ve terörle mücadele alanları da dahil olmak üzere Afganistan'daki gelişmelerin farklı yönleri ve yansımaları konusunda istişare ve eşgüdüm içinde kalmaya karar vermişlerdir."

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