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Amasya'daki yangında dört ev kullanılamaz hale geldi

Amasya'daki yangında dört ev kullanılamaz hale geldi

21:499/06/2025, Pazartesi
AA
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Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam ve Belediye Başkanı Rıfat Uzun köyü ziyaret etti, incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam ve Belediye Başkanı Rıfat Uzun köyü ziyaret etti, incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Soku köyünde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi. Celal G.'ye ait evde başlayan ve bitişikteki 3 eve sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldü. Kerpiç ve ahşap yapılı evlerde ciddi hasar oluştu.

Amasya'nın Suluova ilçesinde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Soku köyünde Celal G'nin evinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler bitişikteki 3 eve daha sıçradı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kerpiç, taş ve ahşap yapılı bitişik nizam eski köy evlerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Köylülerin de müdahale ettiği yangın, uzun uğraşların ardından söndürüldü. Yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.


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